"Cristiano Ronaldo non va via per soldi perché il Real Madrid avrebbe esaudito tutte le sue richieste. Cristiano Ronaldo va alla Juventus perché è finito un ciclo". E' con queste parole che i media spagnoli rilanciano le ultime notizie sulla trattativa per portare CR7 a Torino. L'annuncio viene dato nel corso della trasmissione ‘Jugones' su El Chiringuito Tv e trova ampio risalto su tutti i media iberici. Il tam tam della Rete è immediato e fa impazzire le redazioni online dei principali giornali spagnoli: da As a Marca, le prime pagine delle edizioni sul Web sono dominate dall'operazione che chiude un'epoca. Nessuno avrebbe mai immaginato che il cinque volte Pallone d'Oro portoghese potesse lasciare la casa blanca. Nemmeno quando, poco dopo aver conquistato la terza Champions consecutiva, parlò della propria esperienza alle merengues al passato.

Nessuno credeva che addirittura dall'Italia venisse sferrato l'assalto decisivo al campione che ‘molti lutti addusse' proprio ai club tricolori: dal Napoli di Sarri (che al Bernabeu si spinse con la baldanza della matricola) fino alla Juventus schiantata con una rovesciata capolavoro all'Allianz Stadium e subendone gioco/orgoglio/personalità al ritorno. "Cristiano va via dal Real Madrid che accetterà l’offerta di 100 milioni della Juventus – rilancia il conduttore della trasmissione sportiva -. Per il fuoriclasse portoghese è tempo di dire addio dopo aver vinto l’impossibile".

Clausola di rescissione (che non è più di 1 miliardo di euro ma è trattabile perché ci sarebbe un accordo non scritto perché il prezzo del cartellino cali), ingaggio di CR7 e disponibilità economica della Juventus. Tutto viene passato in rassegna, a cominciare dalle condizioni contrattuali messe sul piatto del fuoriclasse lusitano: accordo di 4 anni, fino al 2022 (uno in più rispetto all'intesa col Real Madrid), quando il Pallone d'Oro avrà 38 anni; ingaggio da 30 milioni netti a stagione. "La sfida del giocatore più forte del pianeta adesso è vincere la Champions League con una maglia diversa da quella del Real Madrid", dice la tv spagnola.