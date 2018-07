C’eravamo fermati tutti a quella notte di Kiev dove il Real Madrid di Zidane ha trionfato in Champions per la terza volta consecutiva contro il Liverpool, ma soprattutto dopo che Cristiano Ronaldo, il calcatiore più rappresentativo dei ‘Blancos’ e il più forte al mondo al pari di Messi, aveva dichiarato apertamente che a fine stagione avrebbe lasciato il club di Florentino Perez. Da lì in poi il tempo si è fermato un attimo, vuoi per far masticare il boccone amaro al potente proprietario delle ‘Merengues’, vuoi per l’inizio imminente del Mondiale russo che CR7 avrebbe voluto fare suo dopo il successo inaspettato ad Euro 2016. E invece non aveva fatto i conti con Cavani che con l’Uruguay di un commovente Tabarez, ha buttato fuori il suo Portogallo agli ottavi portando via, probabilmente, il sogno a Cristiano di poter vincere un giorno un Mondiale.

E così adesso, a mente fredda, si comincia a parlare nuovamente del suo futuro che ‘Marca’, uno dei più autorevoli quotidiani spagnoli, ha completamente indirizzato verso l’Italia, precisamente alla Juventus. Una vera bomba di mercato che sta già facendo sognare i tifosi bianconeri. L’offerta dei campioni d’Italia al Real sarebbe di 120 milioni di euro con una base d’accordo con il calciatore che sarebbe già stata raggiunta. Oltre alle sue indubbie qualità tecniche dunque, la Serie A potrebbe conoscere anche uno dei personaggi più introversi del panorama calcistico, il più seguito sui social e il più apprezzato per l’umiltà mostrata in tante occasioni. Ma allora chi è Cristiano Ronaldo? Chi è nella vita di tutti i giorni? Scopriamolo insieme attraverso 10 punti fondamentali.

CR7 vuol dire anche uno stipendio notevole a fine mese

Già, perchè Forbes lo ritiene lo sportivo con più guadagni al mondo. Pensate che Cristiano Ronaldo vanta un patrimonio netto che supera i 300 milioni di euro. E la rovesciata realizzata proprio contro la Juventus potrebbe presto diventare il simbolo di un nuovo brand. Il numero #7 del Portogallo, oltre ad essere uno dei due giocatori di calcio più forti del pianeta, è soprattutto un'azienda capace di produrre profitti continui.

Solo nel 2017 ha incassato 93 milioni di dollari netti. Persino più degli 86,2 milioni di dollari di LeBron James (da poco sbarcato in Costiera Amalfitana per le vacanze) e degli 80 dell'eterno rivale Leo Messi. Gli sponsor di Ronaldo sono tantissimi: Armani, Tag Heuer, PokerStars, Herbalife, Sacoor Brothers e Castrol i principali. Mentre il più importante accordo commerciale del portoghese è però quello con Nike.

Ama investire il suo denaro in altre attività

Oltre ad aver creato il notissimo brand di intimo CR7 ha ormai sviluppato una vasta rete alberghiera che sembra essere davvero la sua grande passione futura. Da diversi mesi è al lavoro per aprire due nuovi alberghi a New York e Madrid. Si tratta di un investimento pari a 75 milioni di euro, un qualcosa in più di quanto fatto già in passato per le strutture edificate a Madeira e Lisbona. Il campione portoghese, insieme al suo entourage, ha messo da tempo gli occhi anche su Ibiza, meta ideale per il marchio CR7.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 15, 2018 at 11:11am PDT

La rovesciata contro la Juventus potrebbe anche presto diventare un nuovo marchio di abbigliamento legato al portoghese. Insomma, una vera fabbrica di soli. E, cosa non di poco conto, Ronaldo é ritenuto in tutto il mondo il calciatore che fa più beneficienza. Da questo punto di vista infatti, sono davvero molteplici le sue attivitá e le sue iniziative annuali a sostegno dei bisognosi.

La triste storia della morte del papà e il rapporto con il fratello Hugo

L’aspetto più commovente della vita di Cristiano Ronaldo però, è rappresentato dal papà dell’attaccante, un ex giardiniere, morto nel 2006 all’età di 52 anni e alla vigilia del match di qualificazione ai Mondiali del Portogallo in Russia. Cristiano al funerale non riusciva a smettere di piangere. Suo padre era sempre stato un uomo alto e presente per lui ma la dipendenza dall’alcool aveva avuto effetti terribili sulla sua persona. Cristiano ha visto quali danni può causare l’alcool ed è per questo che gli sta lontano. La morte del padre lo ha legato ancora di più alla madre, ai fratelli e alle sorelle e da quel momento è stato lui ad occuparsi di loro. Ma il campione del Real Madrid ha sofferto moltissimo anche per il fratello Hugo.

Quando scoprì che il fratello si drogava mamma Dolores ha dovuto fare un prestito per mandarlo in un centro specializzato perché non aveva denaro a sufficienza visto che, lavorando come donna delle pulizie, guadagnava 580 euro al mese, mentre all’epoca Cristiano ne prendeva 250 dallo Sporting Lisbona. Purtroppo però, dopo due anni, Hugo ci è ricascato, ma questa volta è stato Cristiano a pagare tutto. I suoi soldi infatti hanno salvato la vita di Hugo e probabilmente, se CR7 non avesse fatto il calciatore, le cose sarebbero certo state molto diverse.

Suo figlio Cristiano Jr l’altro grande amore

Oltre al grande amore per mamma Dolores, Cristiano Ronaldo ha un rapporto speciale adesso con suo Cristiano Jr. che ha già ereditato almeno tre passioni dal papà: l’allenamento, tanto da accompagnarlo in alcune sedute in palestra e improvvisare qualche esercizio insieme a lui. Poi la scarpe, specialmente quelle da calcio. Infine le automobili, vero primo amore di CR7 che quando guida le sue supercar lascia al figlio il ruolo di ‘copilota’.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 14, 2018 at 7:42am PDT

Anche sui social i due si mostrano sempre molto affiatati. Tempo fa, il portoghese dichiarò di non voler rivelare l’identità della madre del bambino: “Nessuno sa la verità e la dirò soltanto a lui quando sarà cresciuto. Il nostro legame è fortissimo e una madre non gli serve, gli basto io”. Una frase che scatenò tante polemiche. Unica pecca? CR7 Jr. ha come idolo assoluto il ‘nemico’ Leo Messi.

Una famiglia allargata in pochissimo tempo

Il 12 novembre del 2017 Cristiano Ronaldo è diventato nuovamente padre. Dopo Cristiano Ronaldo junior, nato nel 2010 sempre da una madre surrogata, il fuoriclasse del Real Madrid ha avuto due gemellini, Eva e Mateo, grazie a un’altra madre surrogata residente negli Stati Uniti, e dunque Alana Martina, dalla fidanzata Georgina Rodriguez. Non una cosa anormale per Ronaldo avere una famiglia così numerosa da che lui stesso, è nato in una famiglia caratterizzata appunto da un fratello maggiore, Hugo, nato nel 1975, e altre due sorelle maggiori, Elma, nata nel 1974, e Liliana Cátia, nata nel 1976 ed è legatissimo alla madre Maria Dolores.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 5, 2018 at 4:34am PDT

Oggi tutta la famiglia Ronaldo: Cristiano, Georgina e i 4 bambini, vivono in armonia sotto lo stesso tetto come mostrano le tante foto pubblicate sui social. Certo, la vicenda della nascita di questi due gemellini, grazie ad una madre surrogata ha fatto parlare tanto, soprattutto del perchè CR7 volesse avere figli in questo modo. Ma il calciatore è sempre stato molto riservato riguardo a questi aspetti delicati della sua vita privata.

Oltre a mamma Dolores, ecco l’altra donna della sua vita: Georgina Rodriguez

Chiamatela fiaba, storia da non credere o favola dai risvolti sempre magici. Insomma, quella tra Cristiano Ronaldo e la super sexy Georgina Rodriguez, è una di quelle storia a cui noi tutti abbiamo sempre stentato a credere. I due furono avvistati per la prima volta insieme nel 2016 a Disneyland Paris.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 15, 2018 at 3:28am PDT

Ma la verità che si racconta è che i due si sarebbero conosciuti ad un party di Dolce e Gabbana. Un vero e propri colpo di fulmine tra la ragazza, l'attaccante portoghese e anche suo figlio Cristiano Jr che ha subito CR7 fatto subito conoscere alla sua nuova fiamma. Da allora i tre sono inseparabili. Georgina ha 24 anni, è spagnola, e dopo una vita trascorsa nel mondo della danza ha deciso di cambiare settore diventando indossatrice. Dopo diversi anni vissuti a Londra collaborando con grandi brand internazionali, ha poi cambiato vita. Per amore di Cristiano Ronaldo, la Rodriguez ha abbandonato il lavoro di commessa in una boutique di Prada, poiché presa d’assalto dai curiosi dopo la notizia della sua relazione con il campione del Real. Ma la notizia che tutti attendono adesso, è la data delle nozze tra Georgina e CR7 che potrebbe essere presto moglie del bomber portoghese.

Le auto come un vero chiodo fisso

Un po’ come tutti gli uomini, anche Cristiano Ronaldo è un comune mortale e quando vede una bella auto, con il proprio conto in banca capace di potergli garantire qualunque cosa desideri, non bada a spese andandosi a creare un autentico garage di modelli da urlo che lui usa quando gli è possibile scegliendone fra vari modelli. Dieci milioni di euro circa è il valore del suo parco auto. Per 421 mila euro, ha infatti acquistato una Lamborghini Aventador LP 700-4 (330 mila euro) per poi tuffarsi su una BMW M6 da 86.500 euro.

Pensate che sia finita? Vi sbagliate di grosso. Con un assegno da 1.9 milioni di euro si è portato a casa prima una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport di colore nero e poi una Bugatti Chiron color argento da 2.8 milioni di euro. Una Ferrari, una Porsche, Maserati, Mercedes, Audi, Rolls Royce, Bentley, Range Rover, Chevrolet e McLaren sono le altre vetture parcheggiate nel lussuoso garage di CR7.

Ronaldo e la dieta metodica

Quando si toglie la maglietta tutte le donne impazziscono per il suo fisico che pare scolpito sul marmo capace di esaltare chiunque, anche chi, maniaco della palestra, non riesce a capire come possa avere degli addominali così scolpiti. Il segreto di CR7 però, a 33 anni, è semplicissimo: una dieta metodica.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 23, 2018 at 9:00am PDT

Ronaldo cura in modo maniacale la sua alimentazione, basata su sei pasti quotidiani, a cena sempre tante proteine non bevendo mai alcool e né cibi trattati e bevande zuccherate. Si parte con una colazione abbondante che prevede prosciutto, formaggio, croissant, toast con avocado, yogurt e frutta secca. A pranzo pesce, nello specifico la preferenza è il ‘Bacalhau a braz’ è suo piatto preferito che comprende baccalà, cipolle, patate e uova. La sera invece tante proteine con carne, con contorno di insalata o uova e patate senza tralasciare merende intermedie durante la giornata a base di cereali e frutta secca.

I flirt a lui attribuiti in questi anni

Un bomber in tutto e per tutto che in quanto tale, di certo non ha trascurato la sua lunga carriera tra le lenzuola. A lui infatti sono stati attribuiti negli anni diversi flirt importanti. Come ad esempio l'accostamento con Raffaella Fico. Ma non possiamo di certo dimenticare nel 2009 il flirt con Paris Hilton e con Cristina Buccino di cui se ne parlò tantissimo anche nell’estate 2016.

La fidanzata storica fu Nereida Gallardo, poi l’attrice Bipasha Basu e le bellissime Lucia Villalon giornalista spagnola, la modella Karina Ferro, Soraia Chaves e Merche Romero, Diana Chaves, Nuria Bermudez. Addirittura anche la tennista Maria Sharapova e anche Kim Kardashian. Ma su tutte, ciò che fece specie a tutti, fu il gossip su un’altra italiana come Nicole Minetti. Insomma, non se n’è fatta scappare via una.

Cristiano Ronaldo è gay? Le voci fasulle sulla omosessualità

Eppure, nonostante tutto, negli anni in tanti hanno ipotizzato che ci fosse qualcosa di strano nella sessualità di Cristiano Ronaldo. Fu infatti avanzata l’ipotesi che potesse essere omosessuale. Insomma, niente di male, ma a giudicare dai suoi tanti flirt degli ultimi anni, è difficile pensarlo e poterci credere. Secondo la sua ex Nereida Gallardo, durante un’intervista, fu affrontato questo argomento su CR7 e dopo alcune confessioni personali tra le lenzuola, disse che comunque il campione portoghese non è assolutamente gay anche se in passato l'attaccante del Real Madrid, secondo i terribili tabloid inglesi, avrebbe una relazione con il kickboxer marocchino, Badr Hari. Insomma una storia che ad oggi è rimasta chiusa in una scatola e che probabilmente mai riusciremo a capirne qualcosa su uno dei campioni più chiacchierati della storia del calcio.