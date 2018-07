Cristiano Ronaldo in bianconero. Una suggestione di mercato che sta prendendo piede – soprattutto nei rumor di giornata – da quando il Portogallo e Cr7 hanno detto addio al Mondiale di calcio in Russia. Con l'eliminazione ad opera dell'Uruguay e un improvviso ridimensionamento del Pallone d'Oro lusitano, si sono riaccese le sirene juventine che potrebbero provare l'affondo con una proposta difficile, articolata, ma credibile.

Dalla Spagna continuano a dire che Lopetegui ha in mente un Real Madrid diverso, nuovo, in cui Cristiano è semplicemente uno dei tanti protagonisti non certo la punta di diamante del progetto. E questo a seguito delle voci pre Mondiale, attraverso le quali sembrava oramai una semplice prassi vedere Cr7 vestire la maglia del Paris Saint Germain.

Parigi tace, la Juve accelera

Oggi, però, tutto è di nuovo cambiato. A Parigi tacciono godendosi le gesta dei propri tesserati al Mondiale, con le doppiette decisive di Cavani e Mbappè e la rinascita di Neymar. Sfregandosi le mani visto che le quotazioni si stanno alzando ulteriormente e in caso di cessione, il rientro economico sarebbe maggiore.

In questo senso, Cristiano Ronaldo può attendere, senza fretta. E così ecco che la Juventus starebbe provando in queste ore a inserirsi velocemente nella possibile trattativa. Economicamente parlando la proposta non è minimamente confrontabile con quella di Parigi, ma Marotta e Paratici avrebbero studiato una manovra complessa per rendere possibile il colpo (come riporta Tuttosport).

La famiglia Elkann incontra Mendes

La Juve la prende alla larga, coinvolgendo tutte le forze a propria disposizione. Non può apparire un caso, allora la voce di un incontro tra il potentissimo Jorge Mendes, procuratore di Cancelo, e John Elkann (cugino di Andrea Agnelli), presidente di Fiat Chrysler Automobiles e di Exor, la cassaforte di famiglia.

Le cessioni sul mercato

Mosse le pedine societarie, sul mercato, si lavora per guadagnare qualcosa di importante: soldi che Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando di racimolare con le cessioni di molti giovani, di Rugani, Sturaro, Higuain e di Alex Sandro. Totale? 100 milioni non sarebbero una eventualità remota.

Pronti 200 milioni per il Real

A questo punto, la cifra per invogliare Florentino Perez non sarebbe poi così lontana dalla realtà. Si parla di un cartellino che oscilla tra i 140 e i 200 milioni che la dirigenza madridista vorrebbe intascare. Non un problema, quanto l'ingaggio di Cristiano Ronaldo.

L'ingaggio da 30 milioni

Al Real il fenomeno guadagna 21 milioni di euro netti all'anno. Ne vuole più di 30 per essere il più pagato del globo. La Juventus non può permettersi da sola tanta spesa per un contratto di almeno 4 stagioni. La realtà è che dovrebbe aprire sinergie con sponsor e soluzioni ‘esterne', sempre senza raggirare il Fair Play. E qui si ritorna al primo tassello: l'incontro tra Elkann e Mendes.