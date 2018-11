La due giorni della 4a giornata di partite della Champions League è stata archiviata. E' tempo dunque di stilare la formazione composta dai calciatori che hanno sfoderato il migliore rendimento nelle gare continentali di martedì e mercoledì. Nella Team of the week della massima competizione europea c'è posto anche per un rappresentante delle squadre italiane, si tratta di Kostas Manolas protagonista nella vittoria della Roma sul campo del CSKA Mosca.

Top 11 della 4a giornata di Champions League, c'è un giocatore della Roma

Nella Top 11 della 4a giornata di Champions League c'è un unico "italiano". A rappresentare le squadre della Serie A c'è Kostas Manolas della Roma. Il difensore greco della squadra capitolina si è reso protagonista nel successo sul campo del CSKA segnando la rete del vantaggio. Una prestazione convincente che ha permesso al centrale di rientrare nella migliore formazione virtuale della due giorni di Champions. Nessun calciatore invece di Napoli, Juventus e Inter. Ai fianchi del difensore giallorosso inserite Filipe Luis (Atletico Madrid) e Bernat (Psg), quest'ultimo a segno contro gli azzurri. In porta spazio a sorpresa a Ethan Horvath del Club Brugge, autore di una gran prova contro il Monaco conclusa senza subire gol

I centrocampisti della Team of the week di Champions

A centrocampo presenza quasi scontata per Toni Kroos e Riyad Mahrez: entrambi hanno partecipato con un assist e un gol alle vittorie rispettivamente del Real Madrid sul Viktoria Plzen, e del Manchester City sullo Shakhtar. Le novità sono rappresentate dal belga Vanaken autore di una doppietta in Monaco-Brugge, e dallo spagnolo Soler che ha contribuito al successo del Valencia sullo Young Boys.

In avanti assente Ronaldo, contano i gol di Gabriel Jesus, Lewandowski e Benzema

In avanti conta soprattutto il numero dei gol segnati, ecco il perché dell'assenza di Cristiano Ronaldo autore di un gol eccezionale in Juventus-United. Ci sono Gabriel Jesus che ha rifilato 3 gol con la maglia del City contro lo Shakhtar, e Lewandowski che con due gol ha permesso al Bayern di battere l'AEK. A proposito di doppiette, pesante anche quella di Karim Benzema, che ha steso il Viktoria nel primo tempo.