Con gli azzurri che sono già tornati al lavoro in quel di Castelvolturno dopo i 6 giorni di pausa concessi, il Napoli, sponda staff dirigenziale, sonda il calciomercato invernale in cerca di quei profili utili per tentare di mantenere, fino al termine del campionato, il primato in classifica. Così, fra un abboccamento e l’altro per blindare figure chiavi come mister Sarri (proposta di rinnovo in arrivo per lui, 3 milioni all’anno fino al 2021) o Mertens (adeguamento ed eliminazione della clausola), Allan o Chiriches (rinnovi ad un passo per loro), i partenopei provano ad allargare la rosa a disposizione del tecnico toscano per garantirsi una panchina all’altezza, con ricambi che non facciano avvertire la differenza fra titolari e, cosiddette, riserve rilevando, allo stesso tempo, prospetti pronti e futuribili.

Così, in questo contesto e con un calendario, quello prossimo, fittissimo di impegni, vediamo quali sono gli obiettivi e le trattative azzurre per questo bollente mese di mercato senza trascurare i talenti opzionati, o semplicemente nel mirino per giugno.

Le trattative calde per gennaio: Verdi ad un passo dal sì.

Domani, al massimo lunedì il Napoli avrà finalmente il suo secondo acquisto, dopo quello di Machach, della sessione di gennaio. Simone Verdi, infatti, avrebbe sciolto le riserve ed accettato di raggiungere mister Sarri all’ombra del Vesuvio legandosi agli azzurri per 5 stagioni con un contratto da 1.5 milioni di euro più bonus. Un affare da 23 milioni complessivi, che hanno convinto subito il Bologna dell’ex Ds Bigon, e che porterà in Campania uno dei più fulgidi talenti italiani pronto, a 25 anni, a spiccare definitivamente il volo ed assicurarsi, in una sorta di continuità cromatica, anche l’azzurro Nazionale.

Un arrivo atteso, sperato che però, d’altra parte, elimina, in un colpo solo, i tanti piani B messi in piedi da Giuntoli con, Deulofeu e Politano (per il quale si era prospettato uno scambio di prestiti con Maksimovic) o Verde, costretti a restare lì dove sono o a trovarsi una sistemazione differente.

I nomi nuovi per gennaio: Sturridge e Meyer lontani.

Gennaio però, è anche il mese dei fitti scouting, delle proposte e dei secchi no. Ed il Napoli, in questi giorni, non poteva sfuggire al solito valzer con radiomercato pronta a decrittare tutti gli incontri segreti e i ‘pour parler’ fra società. Nelle ultime ore, infatti, stando ai media inglesi, Sturridge del Liverpool, voglioso di lasciare Anfield Road, si sarebbe proposto agli azzurri ricevendo però un gentile diniego da parte di Giuntoli che, contestualmente, sta tenendo, in ottica futura ma non solo, sotto osservazione altri 3 interessanti prospetti. Nell’ordine: Maximilian Meyer dello Schalke 04, talento tedesco in scadenza di contratto a giugno, Reza Durmisi, terzino sinistro classe ’94 del Betis Siviglia e Thomas Meunier, già obiettivo di mercato di qualche estate fa, del Paris Saint Germain.

Gli affari per giugno: Younes, Ciciretti, Inglese ed un colpo dalla Spagna.

In ottica futura, con un occhio rivolto al prossimo giugno, il Napoli sta definendo, con grande anticipo, i colpi in entrata della prossima estate. E se il destino di Inglese sembra vincolato a quello di Milik, col consulto di quest’ultimo col dottor Mariani rivelatore della strategia di mercato da adottare (in caso di superamento dell’infortunio del polacco, il bomber clivense resterà in Veneto), Ciciretti e Younes sembrano sempre più vicini all’azzurro. Il primo, infatti, potrebbe anche giungere al San Paolo in questi giorni col ragazzo però che, per giocare con più continuità, potrebbe scegliere due strade: o restare nel Sannio per tentare di compiere l’impresa salvezza col Benevento o emigrare nella Liga, dove, ad attenderlo, ci sarebbe il Getafe. Younes, invece, malgrado un disperato tentativo dell’Ajax di farlo restare all’Amsterdam Arena ancora per diversi anni, è praticamente un nuovo calciatore napoletano con il rendez-vous nel golfo rimandato però in estate.

in foto: la scheda di Alvaro garcia, presunto obiettivo azzurro (Transfermarkt.it)

Infine, nelle ultime ore il quotidiano spagnolo ‘As’ avrebbe parlato anche di un interessamento azzurro per un talentino iberico che sta facendo impazzire tutti nella B spagnola: il suo nome è quello dell’esterno offensivo Alvaro Garcia del Cadice, valutato 5 milioni di euro.

in foto: la lista della spesa del Napoli (Transfermarkt.it)

Alla ricerca di un portiere.

Con la grana Reina, lungi dall’essere risolta, e con lo spagnolo ancora in scadenza nel prossimo giugno, Giuntoli sonda il mercato in cerca di un estremo difensore di grande qualità e di sicuro affidamento. I nomi, almeno al momento, sembrano però sempre gli stessi con, Rui Patricio a parte, Leno, Dahlberg, Perin, Berisha e Rulli sempre nel novero dei papabili, sul taccuino dell’ex Ds del Carpi per difendere i pali del San Paolo nei prossimi anni.

Il colpo di mercato: Chiesa resta il sogno di ADL.

L’arrivo di Verdi non esclude possibili ritorni di fiamma del Napoli per Federico Chiesa, autentico pupillo di Aurelio De Laurentiis. E sì perché in rosa, al netto anche dei prossimi innesti di Ciciretti (che però potrebbe essere usato anche come futura contropartita tecnica) e di Younes sulle corsie laterali, uno spazio per il viola ci potrà sempre essere col numero #25 della Fiorentina profilo perfetto, non solo per caratteristiche, ma anche come figura in toto, col ragazzo pieno esempio della ‘vision' del nuovo corso partenopeo di un Napoli giovane, forte, sfrontato e sbarazzino all’attacco delle consolidate gerarchie di campionato.

in foto: il valore di mercato di Chiesa secondo PlayRatings.net

Eppure, l’assalto sembra difficile o, almeno, impossibile a gennaio con tutte le fiches sul tavolo da gioco, da tentare in estate con un’offerta non inferiore ai 40/45 milioni di euro.