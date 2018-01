Il Napoli è da scudetto? A vedere la classifica la risposta è semplice quanto scontata: sì. Perché non si resta in prima posizione, anche se di misura, per quasi 20 giornate ininterrotte. Cosa che i partenopei hanno fatto da inizio stagione, con una garanzia di rendimento e risultati che ha obbligato tutti a mettersi in rigorosa fila indiana. Una crescita e una presa di coscienza importanti, rispetto sola,mente ad un anno fa quando i numeri erano decisamente più negativi. Per Sarri, dunque, la riprova che la perseveranza nel progetto e nelle proprie scelte tecniche sta dando ottimi frutti.

Napoli, i numeri parlano di scudetto.

Un Napoli ancor più concreto e compatto rispetto l'anno passato quando spaventò la Juventus con un girone di ritorno da paura. Adesso è la società azzurra a fare la voce grossa e la Juventus lì dietro, a rincorrere. Di una incollatura, ma tanto basta per dimostrare con i fatti – e i numeri – che questo Napoli è ancor più migliorato e convinto dei propri mezzi. Il tutto si traduce con la ricerca del tricolore, il vero obiettivo stagionale sotto il Vesuvio.

10 punti in più, un anno fa era terzo.

I numeri danno ragione a Sarri. Se si confronta il Napoli 2017/18 con il Napoli di un anno prima la differenza è palpabile. Iniziando dalla classifica dove i punti in più sono ben 10, non una sottigliezza perché gli attuali 51 permettono agli azzurri di non avere nessuno davanti ed essere padroni del proprio destino. Un dato da sottolineare: 12 mesi fa il Napoli era solamente terzo in piena bagarre per la Zona Champions, oggi è in terrazza, vista tricolore.

Stessi gol, difesa migliore.

A garantire questo solato di qualità, con la rosa praticamente identica e gli uomini che scendono in campo sempre gli stessi di un anno fa, è la maggior qualità espressa soprattutto in difesa. Se il numero di gol realizzati, infatti, è praticamene identico – 45 reti un anno fa, 44 oggi – ciò che ha fatto la differenza è la tenuta difensiva. Reina in queste prime 20 partite di campionato ha subito solamente 13 gol mentre l'anno scorso era già a quota 23.