Con il raduno di Castelvolturno ed il conseguente ritiro di Dimaro sempre più vicini, la dirigenza campana prova ad accelerare sul mercato per garantire, già dai primi giorni, ad Ancelotti una squadra formata almeno per il 70-80%. Una squadra, dunque, pronta ad assimilare i dettami del nuovo tecnico e ripartire per una stagione intensa e ricca di aspettative.

E così dall’uscita di Sarri destinato al Chelsea al prossimo approdo a Napoli di Fabian Ruiz, per il quale i partenopei pagheranno l’intera clausola rescissoria, ecco quali sono le ultime indiscrezioni di mercato, in entrata e in uscita, per la formazione di Carletto Ancelotti.

Trattative calde: Fabian è praticamente azzurro. Meret più di Areola

Come già detto, il Napoli è pronto a mettere nero su bianco per Fabian Ruiz che, nelle prossime ore, sarà annunciato dalla società campana.

Superati gli ostacoli andalusi, con gli azzurri che pagheranno l’intera clausola rescissoria, e pure i dubbi personali del ragazzo spaventato, come confessato dallo stesso calciatore nella sua recente visita turistica in città, dalla serie televisiva Gomorra, lo spagnolo diverrà il secondo acquisto, dopo quello di Verdi, del Napoli 2018/19. Tutto fatto, dunque, con la mezzala di Los Palacios, all’occorrenza interno di centrocampo e trequartista, e dunque perfetto per il 4-3-3, il 4-4-2 ma anche per il 4-2-3-1 che potrebbe predisporre Ancelotti come seconda aggiunta nella rosa futura. Un’aggiunta importante che però non potrebbe essere l’unica nella settimana che va ad iniziare con i partenopei alla ricerca di un estremo difensore e di un terzino destro.

E proprio per la porta, con Areola più vicino alla Roma, e che a sua volta potrebbe cedere Alisson, gli azzurri sembrano orientati a prelevare la promessa Udinese Meret con Pozzo però non convinto dei 25 milioni di euro, magari con l’inserimento di Ciciretti nell’affare, proposti dal Napoli. Una trattativa però che potrebbe sbloccarsi presto e portare il classe ’97 al ‘San Paolo’ con, per chiudere il cerchio e garantire ottimi dividendi tecnici, il contestuale arrivo di un estremo difensore più esperto a fargli da chioccia. I nomi nuovi sono quelli di Consigli del Sassuolo e Sorrentino del Chievo con Cech e Sirigu più defilati. Per la corsia destra, al netto della permanenza di Hysaj a Napoli, Lainer è ancora l’indiziato numero uno per il ruolo di vice terzino dell’albanese con il Salisburgo però a fare ancora muro nella speranza di limare ancora qualche milione da Giuntoli. Infine, nelle ultime ore, si sta facendo largo una suggestiva ipotesi fra Napoli e Samp con lo scambio di ben quattro pedine: Praet per Rog e Bereszynski per Mario Rui. Lobotka, indine, in caso di partenza del capitano, resta una opzione vivissima.

in foto: la scheda di Witsel, offerto dal Tianjin nella trattativa per Hamsik (Transfermarkt.it)

Sarri al Chelsea e patto di non belligeranza coi Blues

Nelle prossime ore sarà finalmente risolta la telenovela Sarri col tecnico toscano pronto a firmare un accordo triennale con i Blues e ad ereditare la panchina di Antonio Conte. Un giro, per il Chelsea, da 25 milioni di euro fra i 5 da destinare al Napoli per liberare il maestro di Figline, più accordo di non aggressione sul mercato, 11 per salutare Conte, più 3 di commissione, e ben 6 per l’ingaggio, annuale, del rivoluzionario allenatore italiano.

in foto: la lista dei possibili addii azzurri in questa sessione estiva (Transfermarkt.it)

Sul piano delle uscite, invece, Jorginho a parte che sembra davvero ad un passo dall’addio al Napoli, è stata una settimana ricca di no e di rinvii. No, secchi per Milik al Galatasary, rinvii per Callejon al Milan (si farà?) e no irritanti per Hamsik al Tianjin Teda con lo slovacco, ora, sempre più vicino ad una sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Già perché per quanto riguarda l’ala destra spagnola, al netto del pressing del suo ex compagno di squadra Reina, che lo vorrebbe con lui a ‘San Siro’, non ci sarebbero offerte concrete in corso con i rossoneri pronti a tentare il #7 azzurro solo in caso di cessione del proprio gioiellino Suso. No, quasi perentorio, per l’ipotesi dell’attaccante polacco a titolo temporaneo in Turchia, con Ancelotti che, sperando di averlo al 100%, lo ha messo in cima al suo progetto tecnico.

Infine, la ‘grana Hamsik’ con De Laurentiis molto stizzito per i 15 milioni proposti dal club cinese con, nelle ultime ore, l’inserimento di Witsel che non soddisfano per nulla il patron dei campani. Il tutto, mentre si consuma una sorta di dilemma individuale per Albiol (con Boateng del Bayern sullo sfondo) tentato dal ritorno in patria, al Villarreal, la suggestione Chelsea con Sarri in panca (ma dato il patto di non belligeranza siglato dai due club dovrebbe scendere in campo lui con la società azzurra) e la permanenza nei due di difesa del Napoli 2018/19. Chi, invece, sembra poter fare le valigie, è Grassi, cercato con insistenza dal Torino ed appena controriscattato dalla Spal ed il baby Leandrinho richiesto dall’Atletico Mineiro con un prestito con diritto di riscatto e recompra a favore del Napoli.

in foto: la lista dei possibili arrivi azzurri nelle prossime settimane (Transfermarkt.it)

Il sogno è sempre Chiesa, il rilancio potrebbe bastare?

Sempre nelle ultime ore il Napoli sembra volersi “rovinare” per Federico Chiesa pallino ormai arcinoto del presidente De Laurentiis. L’offerta, schock, è da 55 milioni di euro cash più i cartellini di Ounas e Tonelli. Una proposta indecente che, stando alle ultime indiscrezioni di radiomercato, starebbe facendo vacillare i Della Valle con Pjaca, possibile innesto per la banda Pioli, a liberare proprio il figlio d’arte toscano. Insomma, la trattativa resta difficile ma, forse, meno complicata di qualche settimana fa con, nel caso di muro contro muro, Politano a vestire i panni dell’alternativa, pure validissima.

Come giocherebbe oggi il Napoli