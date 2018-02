La fumata bianca è arrivata. Arek Milik è pronto per tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Più di 5 mesi dopo il secondo grave infortunio al ginocchio, il polacco ha completato il suo percorso di recupero fisico e soprattutto mentale, e si candida per un posto in panchina nella prossima super sfida del Napoli contro la Roma. Il peggio dunque è ormai alle spalle per un calciatore che garantirà dunque a Sarri nel rush finale per lo scudetto ulteriori soluzioni offensive.

Le condizioni di Milik.

Nessun dubbio sulle condizioni di Milik. Fisicamente il centravanti polacco ha recuperato completamente dal secondo infortunio al ginocchio riportato nella maledetta sfida contro la Spal di circa 5 mesi fa. A frenare il giocatore nelle ultime settimane, come evidenziato dal dottor De Nicola responsabile dello staff medico azzurro, sono stati gli ostacoli di "natura psicologica" legati al trauma per il secondo crack del suo ginocchio. Adesso però anche a livello mentale l'ex Ajax è pronto a mettersi a disposizione totale del suo allenatore.

Quando rientrerà in campo Milik.

Non ci sono dubbi ormai dunque per il giocatore che ha confermato a Maurizio Sarri di essere pronto per ritrovare il terreno di gioco. Ecco allora che, come evidenziato da Repubblica, l'allenatore del Napoli ha intenzione di convocare Milik per la super sfida casalinga contro la Roma, in programma nel prossimo turno di campionato. Ovviamente il classe 1994 partirà dalla panchina, ma non è da escludere magari un suo possibile utilizzo nel finale soprattutto se il risultato dovesse mettersi bene per gli azzurri.

Come potrebbe giocare il Napoli con Milik.

Come giocherà il Napoli con Milik? E' questa la domanda intrigante che i tifosi azzurri si stanno ponendo nelle ultime ore. Al momento Maurizio Sarri ha trovato un equilibrio perfetto nel 4-3-3 con Mertens nelle vesti di falso nueve e Insigne e Callejon a supporto. Facile ipotizzare che almeno inizialmente Milik possa essere utilizzato come alternativa al belga, soprattutto a gara in corso, senza dunque cambi di modulo: Sarri potrebbe inserire a gara in corso il polacco al posto dell'ex Psv che potrebbe a sua volta essere riportato a sinistra, con la possibilità di alternarsi con Insigne

Il Napoli in campo con il 4-2-3-1, con Milik in avanti.

Un'altra soluzione intrigante che potrebbe essere presa in considerazione più avanti quando Milik avrà nelle gambe i 90′ potrebbe essere quella relativa al 4-2-3-1. In questo caso, Sarri potrebbe schierare una formazione a trazione anteriore con tutti i suoi giocatori offensivi in campo. Mertens, Insigne e Callejon, alle spalle del polacco per garantire maggiore peso all'attacco. Questo modulo per esempio avrebbe potuto far comodo, in occasione del secondo tempo del match d'andata contro la Juve, con i bianconeri chiusi in difesa a protezione dell'1-0. Il sacrificato in questo caso sarebbe Jorginho, con Allan e Hamsik a "cantare e portare" la croce in mediana.