Alphonse Areola al Napoli. E' il portiere francese del Paris Saint-Germain l'erede di Pepe Reina, passato al Milan a parametro zero. Venticinque anni, di origine filippina, alto 195 cm, è il rinforzo tra i pali caldeggiato da Carlo Ancelotti e – secondo le ultime notizie di calciomercato rilanciate dagli spagnoli di Onda Cero e confermate dalla Rai – vicinissimo alla maglia azzurra. Un'operazione che permette l'arrivo sotto la ‘Torre' di Gigi Buffon, pronto a firmare un biennale con la società transalpina.

Le cifre dell'operazione. Hector Fernandez, giornalista spagnolo intervenuto ai microfoni di Onda Cero, fissa l'asticella dell'operazione intorno ai 25 milioni di euro (20 più bonus, con ogni probabilità), somma che ha convinto il Psg a lasciar partire l'estremo difensore sia perché per nulla intenzionato a stare nell'ombra dell'ex juventino, sia per necessità di bilancio e fairplay finanziario. Al calciatore, invece, andrebbe un contratto di 4 anni con stipendio intorno ai 3 milioni di euro considerato che in Francia – al netto delle tasse – guadagna un ingaggio di 2 milioni all'anno.

Le caratteristiche: un terzino divenuto portiere. Areola è nato a Parigi il 27 febbraio 1993 da genitori filippini e la sua storia sportiva inizia in maniera singolare: non ha sempre calzato i guanti da portiere ma ha vestito i panni del terzino sinistro, nel 2000 durante un torneo di Pulcini sostituì un compagno di squadra tra i pali e da allora non ha abbandonato più quel ruolo. A 13 anni quel ragazzo del Petits Anges (club del VII arrondissement) venne notato dagli osservatori del Psg e da allora, fatta tutta la trafila delle giovanili, il club capitolino è divenuto la sua seconda casa tanto che a 16 anni è diventato il più giovane di sempre a firmare un contratto da professionista con il club parigino. Come para? Chi lo ha visto all'opera lo definisce un felino per l'elasticità, l'agilità e la reattività dei movimenti tanto tra i pali quanto da terra.

Le altre notizie di calciomercato sul Napoli

La pista Meret. L'arrivo di Areola fa tramontare definitivamente la possibilità che il giovane portiere dell'Under 21 azzurra arrvi nel Golfo? No, la realtà è che il Napoli vuole prima chiudere la trattativa con i francesi (adesso che sembra del tutto superata la concorrenza della Roma che pure aveva messo gli occhi sul portiere) e poi si concentrerà sulla transazione con l'Udinese.

Sondaggio per Aleix Vidal. A riportare la notizia del sondaggio da parte del Napoli è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, molto vicino alle vicende blaugrana. Aleix Vidal, terzino del Barcellona classe 1989, viene reputato il sostituto ideale di Elseid Hysaj, nel caso volasse al Chelsea con Maurizio Sarri. Nello stesso ruolo è stato già opzionato Stefan Lainer del Salisburgo ma, complice la partenza di Maggio, solo l'austriaco non può bastare.