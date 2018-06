Il mondiale appena iniziato non sembra distrarre il Napoli che, pur buttando un occhio alla rassegna iridata russa, continua nella sua campagna di rafforzamento in vista di luglio e dell’imminente ritiro per Dimaro. Al momento però, anche se mancano ancora due mesi abbondanti alla fine delle trattative, gli azzurri hanno fatto poco con tante caselle ancora da occupare e diversi elementi pronti, o quasi, a lasciare la città e il golfo.

E così, quando siamo giunti alla metà di giugno con l’unico approdo all’ombra del Vesuvio rappresentato dall’ingaggio di Simone Verdi, ecco quali sono le ultime indiscrezioni di mercato, in entrata e in uscita, per la formazione di Carletto Ancelotti.

Trattative calde: Fabian Ruiz e Lobotka

Il Napoli, per bocca del suo presidentissimo, è uscito finalmente allo scoperto per Fabian Ruiz: “Pagheremo l’intera clausola”. Una notizia accolta con entusiasmo dai vertici del Betis Siviglia specie perché il patron iberico Angelo Haro Garcia non voleva assolutamente concedere sconti agli azzurri sulla clausola da 30 sonanti milioni di euro. Ora, dunque, il Napoli sembra davvero vicino all’interessante prospetto spagnolo con Giuntoli chiamato a finalizzare la trattativa nei prossimi giorni dopo le esternazioni di De Laurentiis. Per il ragazzo, che potrebbe essere in Italia già mercoledì per le visite mediche, si pensa ad un quinquennale da 2.5 milioni a stagione.

Sempre in Spagna, sempre in Liga, i campani provano a rafforzare la propria linea mediana con lo slovacco Lobotika del Celta Vigo che, anche lui attraverso media nazionali, ha dichiarato di volere sposare l’ambizioso progetto azzurro con Ancelotti in panca, il nodo della questione? La clausola del ragazzo, fissata a 45 milioni di euro. Per la fascia destra, come confermato sempre da De La al Corriere dello Sport, i contatti con Lainer non si fermano con l’austriaco, per 12 milioni di euro, vicino alla firma per un accordo della durata di cinque anni. Restano nomi caldi/alternative, Vrsaljko dall’Atletico Madrid, in caso di cessione di Hysaj, Rudy del Bayern Monaco e Seri del Nizza come possibili papabili in caso di problemi ad arrivare a Lobotka del Celta. Calano, invece, le quotazioni di Badelj, Torreira e Suso.

Uscite: Jorginho al City. Il pericolo ora è Sarri al Chelsea

Il pericolo, e questo sarebbe stato un autentico paradosso solo alcune settimane fa, si chiama Maurizio Sarri. E sì perché secondo gli ultimi sviluppi provenienti da Londra, l’ex tecnico del Napoli dovrebbe poter firmare per il Chelsea nei prossimi giorni e rappresentare il post Conte allo Stamford Bridge. Fin qui, nulla di temibile se non nel fatto che l’allenatore toscano, una volta arrivato in Inghilterra, vorrebbe portare con sé Mertens, Callejon, Raul Albiol e Elseid Hysaj, quattro delle più importanti pedine della formazione campana. Ma i rischi, in termini di sanguinose uscite, non si arrestano col Chelsea ma proseguono in Premier con il Manchester City, ormai da tempo, sulle tracce di Jorginho, pupillo di Guardiola. L’affare, sia pure lungo e complicato, sembra in dirittura d’arrivo col Napoli pronto, finalmente, a cedere alle lusinghe citizen e ad accontentare le richieste del regista azzurro voglioso di abbracciare il contratto della vita per poi, come detto, reinvestire i proventi dell'affare per rafforzare la mediana partenopea.

Cosa serve? Ancora senza portiere. Sirigu in rimonta ma occhio ad Areola

Per quanto concerne il ruolo nel quale il Napoli si trova più scoperto, la porta, la soluzione dell’enigma è ancora di là dall’arrivare ad una conclusione certa. Con Rui Patricio sempre più lontano e la forbice fra domanda e offerta per Leno tutt’altro che colmata, infatti, il Ds Giuntoli sta cercando strade alternative in un casting davvero ricco di scelte e di possibili obiettivi. E così, in un borsino di mercato che sale e scende con estrema frenesia, al momento, in testa per possibilità di arrivo ci sarebbe il parigino Areola (il Napoli è pronto a farsi avanti con un'offerta di 20-25 milioni di euro per accontentare Ancelotti), che non rinnoverà il contratto col suo Paris Saint Germain in scadenza nel giugno 2019, con, a seguire, Sirigu del Torino ma anche il giovane Lunin dello Zorya Luhansk senza dimenticare l’idea last minute Cech, che potrebbe invece scegliere Napoli proprio a causa del contestuale arrivo ai Gunners dell’obiettivo campano Leno. Più defilati, invece, Keylor Navas, che vorrebbe restare a Madrid anche come secondo di Alisson, e Cillessen del Barcellona.

Il sogno resta Chiesa, pronti 50 milioni per lui. Belotti new entry?

Infine, il sogno resta quello targato Chiesa anche se, sempre facendo riferimento alle dichiarazioni di De Laurentiis, il Napoli sembra destinato a rinunciare al forte esterno toscano: "Ho offerto 50 milioni di euro ma Della Valle mi ha detto: non posso, viene la rivoluzione a Firenze". Per l’attacco, secondo radio-mercato, si sarebbe acceso anche un discreto interesse per Belotti del Torino ma, la valutazione di Cairo, tra i 60 ed i 70 milioni di euro, potrebbe stoppare sul nascere le velleità napoletane ed i desideri di Ancelotti.