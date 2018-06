Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha tracciato la strada del mercato: due portieri, un terzino (oltre a Lainer ne potrebbe arrivare anche un altro in caso di addio a Hysaj, dovesse andare al Chelsea con Sarri), due centrocampisti (Fabian Ruiz e un altro se assieme a Jorginho lascerà la maglia azzurra anche Hamsik) e un attaccante (magari ne arriva anche un altro rispetto a Simone Verdi, che ha già firmato). Cinque colpi da piazzare nelle prossime settimane, compresa la possibilità di avvicendare Marekiaro con il connazionale Stanislav Lobotka, 23enne mediano in forza al Celta Vigo che ha una clausola rescissoria alta (45 milioni di euro) in virtù di un contratto che lo lega ai galiziani fino al 2023. Caratteristiche tecniche? Classico regista davanti alla difesa che rispetto all'italo-brasiliano diretto verso il City ha maggiore fisicità. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro e lui stesso non lo nasconde. Anzi, nell'intervista alla Pravda racconta i dettagli della trattativa che gli azzurri hanno intavolato con gli spagnoli.

E' vero che c'è una trattativa con il Napoli ma siamo ancora alla fase della negoziazione. La considero una destinazione gradita perché è un club ottimo, che ha un grande allenatore, è competitivo in campionato e partecipa regolarmente nelle coppe europee. Al Celta mi hanno detto chiaramente che di fronte ad una cifra importante (i 45 milioni della clausola, ndr) non avrebbero problemi a lasciarmi andare. Spero che entro la fine del mese si possa trovare l'intesa.

in foto: Le statistiche di Slovan Lobotka (fonte whoscored.com)

Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Lobotka, dalla Premier c'è un club che ha messo gli occhi sul mediano slovacco. E' lo stesso calciatore a confermarlo, chiarendo però che lo stato dei contatti non è così avviato come con i partenopei. E allora cosa manca perché si arrivi finalmente alla stretta di mano e allo scambio di documenti? L'accordo economico tra società che potrebbe avere un'accelerata nel momento in cui Hamsik prenderà il volo per la Cina. A proposito del capitano, è tra gli ‘sponsor' del connazionale.