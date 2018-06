Grandi manovre a centrocampo per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Entusiasmo e voglia di far meglio in azzurro da parte del gruppo in cui in pochi desiderano cambiare aria ora che è arrivato uno dei migliori tecnici al mondo. E molti altri non disdegnano di arrivare sotto il Vesuvio per poter dimostrare il proprio valore. In un calciomercato già da settimane entrato nel vivo.

Tra i tanti nomi, in queste ore ce n'è uno in particolare che circola con insistenza: Stanislav Lobotka, slovacco 23enne che gioca in Spagna, nel Celta Vigo e che potrebbe vedere da vicino ben presto l'azzurro del Napoli. Un profilo che interessa per le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto che ha un referente doc, Marek Hamsik che lo ha caldamente consigliato per la futura mediana azzurra, anche se il capitano molto probabilmente non ci sarà più.

Il sostituto di Jorginho

Il 23enne che milita nel Celta Vigo è stato consigliato al club azzurro proprio da Marek Hamsik che ha avuto modo di apprezzare la sua crescita in nazionale, indicandolo come perfetto e naturale sostituto dell'italo-brasiliano Jorginho oramai ad un passo dal Manchester City di Guardiola dopo la classica offerta davanti alla quale il Napoli non ha potuto rinunciare.

Quanto costa Lobotka

Mentre Hamsik sta perfezionando l'addio dopo 11 anni, il suo connazionale slovacco in queste ore potrebbe perfezionare l'arrivo sotto il Vesuvio. Il diesse Giuntoli sta lavorando per accelerare la trattativa con il Celta per evitare inserimenti dell'ultima ora che potrebbero far lievitare il cartellino. Lobotka ha una clausola rescissoria molto alta pari a circa 45 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe ottenere lo sconto provando a lavorare sui fianchi.

Dove giocherebbe nel Napoli

Lobotka è un profilo di giocatore che piace moltissimo, un centrocampista che ha maggiore capacità di interdizione rispetto a Jorginho e che potrebbe permettere alla squadra di poter giocare anche nel 4-2-3-1, la variante tattica che stuzzica Carlo Ancelotti. In quel caso Lobotka si inseriebbe a centrocampo in qualità di mediano.