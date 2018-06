Contratto di 5 anni con stipendio da 2.5 milioni di euro netti a stagione. Al Betis Siviglia andranno i 30/32 milioni di euro della clausola. Fabian Ruiz, 22 anni, è il colpo di mercato trapelato nelle settimane scorse e ‘annunciato' dal presidente Aurelio De Laurentiis che nell'intervista al Corriere dello Sport conferma le ultime notizie sulle trattative dei partenopei. Gli azzurri pagheranno la clausola rescissoria che il club andaluso avrebbe voluto aumentare fino a 50 milioni per monetizzare la cessione di uno dei giocatori più talentuosi dell'Under 21 iberica. Un centrocampista box-to-box, un calciatore che a centrocampo prenderà il posto di Jorginho (ormai a un passo dal Manchester City), può essere impiegato il ruolo di trequartista oppure mezz'ala, si adatta al 4-3-3 oppure a moduli più vicini ad Ancelotti (4-3-1-2 o 4-2-3-1), garantisce fisicità per la stazza (è alto 189 cm) e incursioni in area avversaria, ha nel palleggio una delle proprie peculiarità. Basta dare un'occhiata alle statistiche dell'ultima stagione: 86.4% di precisione nei passaggi, siano lanci lunghi oppure scambi ravvicinati.

Stiamo aspettando soltanto l'ok del calciatore – le parole del massimo dirigente – che potrebbe arrivare a momenti. Incontro con Lainer? E' successo anche l’altro giorno, a Milano, e stiamo nel pieno della chiacchierata…

Eccolo il secondo affare in via di definizione: Stefan Lainer, 25 anni, laterale destro del Salisburgo tra i protagonisti della scorsa edizione dell'Europa League al punto che la Uefa lo ha inserito nella top 11 annuale della Coppa. Costa 12 milioni di euro e nei giorni scorsi sono giunte rassicurazioni direttamente dall'Austria con il quotidiano Salzburger Nachirichten che ha dato ormai per certo il trasferimento ai partenopei. E siamo a due… ma non è finita perché è lo stesso De Laurentiis a chiarire come la campagna acquisti sia solo agli inizi e non ci sia fretta nella scelta da compiere in ruoli delicati come quello del portiere.

Arriveranno due portieri, un esterno basso che sappia difendere e se vanno via Jorginho e Hamsik anche due centrocampisti – ha aggiunto il patron -. Voglio accontentare Ancelotti, innanzitutto. Avrei voluto comprare Alisson dalla Roma per 60 milioni di euro, poi s'è scatenata un'asta. A me piace molto Meret. Areola è bravissimo, Keylor Navas ha esperienza. Ma il Napoli non ha assolutamente fretta.

Federico Chiesa resta un sogno proibito ("ho offerto 50 milioni di euro ma Della Valle mi ha detto: non posso, viene la rivoluzione a Firenze"), così come lo sono per altri club alcuni dei calciatori più ambiti della rosa azzurra. "Koulibaly è inavvicinabile e con lui anche Zielinski (rinnovo a un passo per il polacco, ndr) e Rog", sentenzia De Laurentiis. Ultimo pensiero dedicato al tecnico, Maurizio Sarri. "Non ci siamo più sentiti, non mi ha mai chiamato. Ne ho preso atto e ho ripensato a una frase di mio padre: nella vita non ti deve mai meravigliare".