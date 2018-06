Difensore, centrocampista e portiere. Sono questi i ruoli segnati in cima alla lista delle preferenze del Napoli secondo le ultime notizie di calciomercato. Le cessioni di Jorginho (l'accordo con il Manchester City ormai è alla stretta finale per circa 55 milioni, bonus sompresi) e quasi sicuramente quella di Hamsik spingono i partenopei a trovare alternative nel cuore della mediana. Sono tanti i nomi che si fanno per il centrocampo, tra i tanti è spuntato anche quello del belga Dembelé del Tottenham, che ha il contratto in scadenza a giugno 2019.

Svanita la pista Torreira, l'uruguaiano e la Sampdoria hanno trovato l'accordo con l'Arsenal, che lo pagherà 30 milioni di euro, gli azzurri dovrebbero puntare sul giocatore del Betis Fabian Ruiz, che ha disputato un grande campionato quest'anno. Si parla anche di Lobotka, slovacco del Celta che ha una clausola di circa 40 milioni di euro. Nel radar dei dirigenti del Napoli c'è anche Badelj, che non ha rinnovato con la Fiorentina e può essere preso a costo zero. La concorrenza su di lui è molto forte.

Praticamente chiusa la trattativa con il Salisburgo per Stefan Lainer. Il difensore austriaco sarà il vice Hysaj. Ventisei anni da compiere a fine agosto, la scorsa stagione ha giocato 47 partite tra campionato e Europa League, competizione in cui segnò anche contro la Lazio nella gara di ritorno dei quarti. L'operazione si chiuderà a breve. Il Napoli dovrebbe pagarlo circa 10 milioni di euro più bonus. Il calciatore firmerà un quinquennale da un milione a stagione.

Sempre per la difesa si parla del giovane marocchino del Real Hakimi e di Jordan Lotomba, ventenne svizzero di origini angolane che ha vinto il titolo quest'anno con lo Young Boys. Il giovane difensore non è l'unico svizzero nel mirino del Napoli, perché piace anche Nico Elvedi del Borussia Moenchengladbach.

Il Napoli sta cercando da tempo un portiere. Si allontana ulteriormente Bernd Leno. L'Arsenal avrebbe offerto 25 milioni di euro al Bayer Leverkusen, che sembra intenzionato a dire di sì. Rui Patricio è stato bocciato da Ancelotti e per la porta del Napoli restano in lizza Sirigu del Torino e Areola del Paris Saint Germain. Mentre il giovane Lunin è sempre più vicino, ma non sarà il titolare.