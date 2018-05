Fabian Ruiz Peña. E' il nome che ha preso quota nel calciomercato del Napoli: molto più d'un semplice interessamento o di un sondaggio da fare col Real Betis che ne detiene il cartellino forte di una clausola rescissoria da 30 milioni. Le ultime notizie che rimbalzano dalla Spagna dicono che il calciatore 22enne abbia già detto sì all'offerta degli azzurri mentre adesso toccherà alla diplomazia delle trattative limare gli aspetti economici dell'operazione sia con l'entourage del giocatore sia con il club andaluso.

Le caratteristiche tecniche. Giovane, di talento e pronto a esplodere: gli inglesi lo definirebbero un centrocampista box-to-box, un calciatore che nel cuore della mediana può ricoprire il ruolo di trequartista o mezz'ala, sa essere letale per gli inserimenti in area, assicura fisicità per la stazza (alto 189 cm) e ha un'ottima capacità di palleggio come testimoniato dalle statistiche (86.4% di precisione nei passaggi, con percentuale che resta invariata sia per quando riguarda i lanci lunghi, sia gli scambi ravvicinati). Per le sue qualità di centrocampista offensivo molto duttile piò essere schierato sia in un modulo 4-3-3 sia in assetti tattici (4-3-1-2 o 4-2-3-1) molto più vicini al sistema prediletto da Ancelotti.

in foto: La scheda di Fabian Ruiz (fonte whoscored.com)

Fabian Ruiz è uno dei punti fermi dell'Under 21 iberica e nel giro della nazionale maggiore. Nell'ultima stagione della Liga ha disputato 34 gare, segnato 3 gol e realizzato 6 assist a corredo di un trend di rendimento positivo che ha spinto il Betis verso l'Europa League, alle spalle del Valencia e davanti ai rivali del Siviglia (battuto per 5-3 nel derby con gol del centrocampista). Cresciuto nel settore giovanile del club andaluso, ha giocato solo per pochi mesi in prestito all'Elche in Seconda Divisione ma una volta rientrato alla casa madre è divenuto un titolare inamovibile.

Le altre operazioni di mercato del Napoli

Rui Patricio e Simone Verdi, un portiere e un attaccante sono i nomi caldi al tavolo delle trattative. Nel primo caso è emblematica la foto del quotidiano sportivo portoghese ‘A Bola' che titola così: ‘Addio Capitano, chiuso l'accordo tra Sporting e Napoli'. Notizia che aveva trovato conferma anche nelle parole del direttore genere del club di Lisbona: 12 milioni di euro la somma da versare nelle casse della società, contratto di 5 anni con stipendio di 2 milioni a stagione per il portiere oggi 30enne. Quanto all'esterno d'attacco del Bologna, protagonista del no clamoroso a gennaio scorso, sembra non ci siano più ostacoli per il suo arrivo sotto il Vesuvio nonostante la forte concorrenza di Roma e Inter. Le cifre dell'operazione: 23 milioni di euro al Bologna e la possibilità che nella trattativa venga inserito Inglese la cui valutazione di 11 milioni aiuterebbe a limitare l'esborso; al calciatore, invece, andrebbe un ingaggio da 2 milioni a stagione.