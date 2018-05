Questa volta, l'affare sembra essere davvero ad un passo. Rui Patricio e il Napoli non sono mai stati così vicini. A confermare il tutto ci ha pensato la dirigenza del club portoghese per un'operazione di calciomercato che dovrebbe permettere agli azzurri di colmare la lacuna lasciata tra i pali dall'addio di Pepe Reina, destinazione Milan. Gli ultimi dettagli da limare prima della proverbiale fumata bianca sono quelli legati alle cifre di un accordo che a meno di sorprese dovrebbe permettere agli azzurri di chiudere per il primo colpo di calciomercato dell'era Ancelotti.

Le ultime notizie di calciomercato sull'affare Rui Patricio-Napoli

Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di visite mediche per il portiere della nazionale portoghese, che si trovava in realtà in Germania per rilassarsi grazie allo yoga. Questa volta però la musica è cambiata, anche perché Napoli e Sporting Lisbona hanno intensificato i contatti per un'operazione di calciomercato che potrebbe anche chiudersi a breve. Allontanatisi Leno e Perin, i ds Giuntoli e il patron De Laurentiis hanno affondato il colpo per Rui Patricio. La conferma è arrivata dalle parole di Augusto Inàcio, direttore generale dello Sporting ai microfoni di RTP 3: "Quando sono arrivato era già tutto fatto per il trasferimento di Rui Patricio al Napoli: i negoziati ci sono e stanno andando tutti verso questa direzione. Il Napoli è il club più vicino all'acquisto del portiere. Ho avuto buone sensazioni dai giocatori dopo un primo colloquio telefonico. Non è tutto complicato come la stampa ha dipinto nelle ultime settimane".

Rui Patricio al Napoli, le cifre e i dettagli dell'operazione

L'aggressione fisica subita da Rui Patricio e da altri giocatori dello Sporting da parte di alcuni pseudotifosi lusitani, ha ovviamente spianato la strada all'addio di molte pedine importanti per il club. Tra queste anche la bandiera Rui Patricio che ha vissuto tutta la sua carriera in biancoverde. Per scongiurare il rischio di un addio a zero allo Sporting con rescissione del contratto per giusta causa e azzeramento della clausola rescissoria di 45 milioni (che sarebbe stata un ostacolo altissimo per gli azzurri), i portoghesi hanno messo sul piatto una controproposta: la possibilità di un trasferimento al Napoli, con la garanzia di pagamento di indennizzo di 9 milioni di euro, come rivelato da CalcioNapoli24.it. Una situazione che impedirebbe un addio a zero (anche per altri calciatori), limitando dunque gli effetti di un danno notevole per il club. L'accordo poi tra il giocatore e il Napoli è stato raggiunto da tempo sulla base di un quadriennale da 2 milioni a stagione

in foto: Dati e punti di forza di Rui Patricio (foto Sofascore)

Perché Rui Patricio potrebbe far bene al Napoli

Nonostante lo shock legato all'aggressione subita, Rui Patricio potrebbe accettare questa proposta del club non dimenticando di avervi trascorso tutta la sua carriera professionistica. Per il classe 1988 quella al Napoli sarebbe la prima avventura fuori dal Portogallo e lontano da uno Sporting con cui ha esordito in prima squadra nel 2006. Un salto di qualità per un portiere che fa del temperamento il suo punto di forza, motivo per cui potrebbe non far rimpiangere un senatore come Reina in campo e nello spogliatoio. La speranza è quella di replicare anche le performance sfoderate in nazionale, che gli hanno permesso di vincere l'Europeo 2016 conquistando anche il premio di miglior portiere del torneo.