Il futuro di Sarri, la suggestione Ancelotti come possibile sostituto, le parole dal sapore d'addio di Marek Hamsik. Tanti i nodi da sciogliere per la dirigenza del Napoli che però a quanto pare nelle ultime ore starebbe cercando di chiudere un colpo in entrata. Dopo l'addio di Reina, il club del capoluogo partenopeo ha trovato il sostituto tra i pali: si tratta di Rui Patricio per il quale c'è la volontà di tentare un affondo definitivo, dopo l'abbandono delle piste Leno e Perin.

Napoli, le ultime notizie di calciomercato e il giallo sulle visite di Rui Patricio

Le prossime ore di calciomercato potrebbero essere decisive per l'affare che è stato contraddistinto anche da un piccolo giallo. Il collega Paolo Paganini di Rai Sport in un tweet ha annunciato che il portiere lusitano sarebbe approdato a Napoli dove avrebbe sostenuto le visite mediche con il club di De Laurentiis. Il calciatore classe 1988 era stato intercettato stamane dai cronisti portoghesi mentre partiva intorno alle 7.30 dall'aeroporto di Lisbona. Sul suo profilo Instagram però il portiere ha postato le foto relative ad un viaggio all'insegna della meditazione e dello yoga in Germania.

Le cifre e il contratto di Rui Patricio al Napoli

Nelle prossime ore dunque potrebbero arrivare nuove indiscrezioni sulla trattativa di mercato Napoli-Rui Patricio. Quello che è certo è che il possibile ingaggio di Rui Patricio potrebbe permettere al Napoli di colmare la lacuna creata tra i propri pali dopo l'addio di Reina, destinazione Milan. Un possibile colpaccio per De Laurentiis, visto che Rui Patricio, per il quale lo Sporting fino a poche settimane fa chiedeva circa 35 milioni, potrebbe arrivare anche a zero in virtù di una possibile rescissione consensuale dopo la brutale aggressione da parte dei tifosi nello spogliatoio della squadra biancoverde. Per lui possibile contratto quinquennale.

in foto: I dati stagionali di Rui Patricio (foto Whoscored.com)

La carriera di Rui Patricio e perché potrebbe fare bene al Napoli

Un passato come attaccante per Rui Patricio che poi ha vissuto tutta la sua carriera professionistica indossando solo le casacche dello Sporting Lisbona e del Portogallo. Cresciuto nelle Giovanili bianconere ha esordito in prima squadra nel 2006, diventandone poi il titolare. Una vera e propria bandiera che ha fatto anche del carisma uno dei suoi punti di forza, soprattutto all’interno dello spogliatoio. Un temperamento che potrebbe tornare utile anche a Napoli, in una squadra che perderà un punto di riferimento come Reina. Con il Portogallo si è reso protagonista di ottime prestazioni che gli hanno permesso di vincere l’Europeo del 2016, con tanto di inserimento nella top 11 del torneo.