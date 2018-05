A Lisbona si stanno vivendo giorni di altissima tensione: i giocatori non hanno intenzione di restare in città dopo la vile aggressione subita nei giorni scorsi da alcuni ultràs e la società sta valutando di acconsentire ad eventuali rescissioni a parametro zero. Una situazione complicata, gravissima e senza precedenti per uno dei club storici del calcio portoghese e non solo, lo Sporting.

La vile aggressione. L'ira irrazionale degli ultras è scattata dopo la sconfitta con il Maritimo, e ha colpito giocatori e staff tecnico che sono stati sorpresi nella Sporting Academy e aggrediti con mazze di ferro da 50 persone incappucciate. La colpa? Non aver ottenuto la qualificazione in Champions League, da qui le assurde botte e adesso la richiesta di alcuni giocatori di non voler più vestire la maglia della società la prossima stagione.

Botte e punti di sutura. Ad avere la peggio sono stati l'allenatore Jorge Jesus e il suo secondo Raul José, Acuna, Rui Patricio, William Carvalho, Misic, Battaglia e Bas Dost. Per quest'ultimo sono stati necessari punti di sutura alla testa, tutto documentato via social. Un assurdo, senza precedenti, tanto che i giocatori – scossi dal'accaduto – hanno fallito anche l'ultimo appuntamento, la finale di Coppa nazionale con l'Aves, persa sul campo.

La sconfitta con il Deportivo Aves. Una gara che moltissimi giocatori avrebbero anche non voluto disputare, minacciando di non scendere in campo. Poi, il lavoro della società che è riuscita a far prevalere malgrado tutto e tutti lo spirito sportivo e permettere la regolarità dell'incontro. Il Desportivo Aves di Tissone e Rodrigo Defendi, ne hanno ‘approfittato', conquistando il primo trofeo della storia.

Rui Patricio obiettivo Napoli. Poi, la decisione di diversi giocatori di chiedere la rescissione del contratto e di andare via da Lisbona, malgrado la società avesse preso immediate distanze dall'aggressione ultrà. Tra i giocatori che hanno deciso di volersene andare c'è anche Rui Patricio, il portiere che è seguito da tempo anche dal Napoli e Wolverhampton

I pezzi pregiati in mediana. Tra i giocatori più apprezzati e sul quale si stanno concentrando le mira dei top team d'Europa c'è anche William Carvalho, il centrocampista considerato da molti uno dei pezzi pregiati dello Sporting. In mediana fa coppia fissa con Rodrigo Battaglia: centrocampista centrale, altro pezzo pregiato di mercato.

Le due punte di diamante. Infine l'attacco dove spiccano due nomi su tutti: Marcos Acuña, attaccante esterno argentino che vanta anche otto presenze con la Seleccion, e Gelson Martins, attaccante di origini capoverdiane, classe '95, tra le stelle della squadra di Jorge Jesus.