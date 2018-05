Sempre più lontano da Napoli. Maurizio Sarri formalizzerà il suo addio nei prossimi giorni, senza fretta. Lo strappo con De Laurentiis si è oramai consumato e le posizioni restano distanti. Non è semplicemente una questione di soldi o di programmi tecnici. Oramai manca il collante primordiale, la fiducia, l'intesa che deve essere alla base di tutto e sulla quale poter progettare anche accettando le sconfitte e i passi falsi. Così, le voci di mercato si susseguono sui due fronti: cosa farà Sarri? De Laurentiis con chi lo rimpiazzerà?

Sul fronte Sarri l'ultima news riguarda il rifiuto da parte del tecnico nei confronti dello Zenit. Il club russo avrebbe infatti manifestato l'intenzione di pagare per intero la clausola al Napoli, con l'ovvio beneplacito di De Laurentiis, per portarlo a San Pietroburgo. Ma l'allenatore avrebbe declinato l'invito restando al momento a Napoli osservando cosa accade in altre piazze. Come a Londra.

Il dopo Conte parla italiano. Non è un mistero, oramai che sulla sponda Blues del Tamigi, Conte e Abramovich siano arrivati ai saluti: il Chelsea dovrebbe restare senza tecnico da domani e qui si inserirebbe ancora una volta il nome di Sarri che in Inghilterra danno tra i favoriti alla successione di Conte. La tradizione di allenatori italiani al Chelsea potrebbe anche favorire la strada di una avventura in Premier League: c'è un feeling da sempre tra il club e i nostri tecnici con risultati estremamente positivi.

Sarri, profilo che piace. L'avvento di Sarri a Londra è dato per certo non solo da parte della stampa ma anche dai bookmakers che vedono l'allenatore del napoli favorito su Luis Enrique secondo candidato. Il profilo di Sarri potrebbe piacere ad Abramovich: di poche pretese economiche, con la fame di volersi affermare fuori dalla Serie A, espressione di un calcio bello e di qualità, al quale il Chelsea potrebbe conferire ciò che manca: la vittoria.

Ancelotti, Inzaghi o Giampaolo? Sul fronte De Laurentiis, invece, insistono le voci che vorrebbero un avvicinamento con Carlo Ancelotti, cercato e contattato. Sia la società che il tecnico tacciono e non commentano. Molte speculazioni sono all'ordine del giorno, così come altri probabili nomi da Simone Inzaghi a Giampaolo. Al momento De Laurentiis sembra tanquillo, avendo ancora Sarri a disposizione e attende il confronto col tecnico. Dopo il quale nulla più sarà come prima.