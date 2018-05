I prossimi sono giorni decisivi per la panchina del Napoli. Maurizio Sarri dovrà dare entro mercoledì una risposta al numero uno azzurro De Laurentiis, che si sarebbe cautelato e avrebbe già contattato Carlo Ancelotti, che secondo Marca sarebbe vicinissimo alla squadra partenopea. L’ex tecnico di Real Madrid e Milan potrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.

Sarri verso l’addio. Il tecnico toscano dopo l’ultima di campionato con il Crotone ha lasciato intendere che lascerà la squadra partenopea. L’ufficialità ancora non c’è, perché ci sono un paio di nodi importanti da sciogliere, ma il futuro di Sarri sembra scritto: non sarà a Napoli e potrebbe essere in Russia. Si parla di un incontro preliminare con degli emissari dello Zenit San Pietroburgo, che lo vorrebbe come sostituto del nuovo c.t. Mancini e che gli avrebbe offerto 4 milioni di euro netti più bonus a stagione.

De Laurentiis avrebbe incontrato già Ancelotti. I due si sarebbero visti nella giornata di lunedì a Milano, dove il tecnico tre volte vincitore della Champions League era volato per partecipare alla ‘Notte del Maestro’ la gara d’addio del grande Andrea Pirlo. Ancelotti, che ha una domanda sibillina sul suo ritorno in Serie A, ha glissato e questo sembra dare una minima d’indicazione di contatto, sembra avvicinarsi al Napoli, anche se bisogna risolvere sia la questione economica che quella relativa al mercato. Ancelotti con il Bayern guadagnava 8 milioni netti, il Napoli gliene offre 4 con bonus, a metà si può chiudere.

Ma più del lato economico è importante definire il lato tecnico. Ancelotti ritiene incedibili Koulibaly e Insigne, ma non Mertens e Jorginho, che potrebbero essere sacrificati. Di certezze non ce ne sono, ma sicuramente le parti si aggiorneranno molto presto, tempo da perderne non c’è e dopo l’eventuale addio di Sarri il Napoli cercherà magari di affrettare i tempi con Ancelotti.

Intanto secondo alcuni indiscrezioni Sarri avrebbe ‘rotto' con parte del suo staff. Il tecnico infatti probabilmente proseguirà la sua carriera senza i suoi storici collaboratori, che potrebbero rimanere al Napoli o proseguire singolarmente la propria carriera. L'allenatore con sé rivorrebbe Martusciello, suo ex vice, ex tecnico dell'Empoli e da quest'anno collaboratore di Spalletti all'Inter. Quanto a De Laurentiis, non ha gradito il tira e molla dell'allenatore e potrebbe anche decidere di licenziarlo pagando una penale di 500 mila euro.