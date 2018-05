Due titoli in due stagioni: una Premier League vinta con 93 punti e una FA Cup conquistata battendo in finale il Manchester United. Un bilancio eccellente per qualunque allenatore, ma questi titoli non bastano all’ex c.t. della Nazionale Antonio Conte per rimanere alla guida del Chelsea, nonostante un altro anno di contratto. Giovedì dovrebbe esserci l’addio ufficiale e molto presto i ‘Blues’ annunceranno il successore di Conte. Tra i candidati alla panchina del Chelsea anche Sarri e Pochettino, che pare il favorito.

Conte, dopo aver vinto un campionato in modo spettacolare nel 2016-2017, quest’anno ha chiuso al quinto posto e ha mancato così la qualificazione alla Champions, ma ha portato a casa la FA Cup, trofeo sempre dal grande valore, e lo ha fatto tenendo a bada uno spogliatoio caldo e senza aver avuto la scorsa estate tutti i giocatori che aveva desiderato. Il rapporto con Abramovich è logoro e l’addio certo nonostante il trofeo vinto sabato scorso. Ballano i 10 milioni di euro netti d’ingaggio di Conte per la prossima stagione, più la clausola che lo tutelava in caso di esonero. Conte potrebbe rimanere fermo un giro in attesa di un’altra panchina di un top club.

Chi sarà il sostituto di Conte al Chelsea. A inizio agosto il nuovo tecnico dei Blues esordirà nella Community Shield, la Supercoppa inglese, contro il Manchester City di Guardiola. Quel trofeo se lo potrebbe giocare Maurizio Sarri, verso l’addio al Napoli e da tempo nel mirino dei Blues, che seguono da tempo anche Luis Enrique, ex di Roma e Barcellona che piace molto a Roman Abramovich. Ma hanno quotazioni migliori secondo i bookmakers il tecnico del Monaco il portoghese Leonardo Jardim e soprattutto Mauricio Pochettino, che sembra possa decidere di lasciare il Tottenham e firmare un lungo e ricco contratto con il Chelsea.