Il calcio portoghese sta vivendo ore di rabbia e di paura per la notizia rimbalzata dalla capitale Lisbona. Un gruppo di ultrà dello Sporting, infuriati con la squadra per aver perso l'ultima gara con il Maritimo e mancato la qualificazione alla prossima Champions League, ha sfogato tutta la sua rabbia con una spedizione punitiva senza precedenti.

Una cinquantina di tifosi, tutti incappucciati, hanno infatti fatto irruzione nel centro sportivo dello Sporting Lisbona mentre la squadra era ancora all'interno della struttura. A farne le spese, secondo il quotidiano lusitano "A Bola", sarebbero stati il tecnico Jorge Jesus, il suo collaboratore Raul José e alcuni giocatori: Bas Dost (che ha dovuto ricorrere ad alcuni punti di sutura alla testa), Acuña, William Carvalho, Battaglia e Rui Patrício: prossimo a lasciare Lisbona per trasferirsi probabilmente a Napoli.

in foto: La ferita alla testa riportata da Bas Dost

Subito dopo la vile aggressione, che ha ovviamente gettato nel panico tutta la squadra e coloro che erano presenti al campo d'allenamento, il club portoghese ha fermamente condannato la spedizione punitiva dei tifosi: "Condanniamo con veemenza quanto accaduto. Non possiamo tollerare in alcun modo atti di vandalismo e le aggressioni a giocatori, allenatori e componenti dello staff del club – ha fatto sapere lo Sporting attraverso un comunicato ufficiale – Sono episodi e atti criminali che non hanno nulla a che fare con la società. Lo Sporting non è e non può essere questo. Prenderemo tutte le misure necessarie per individuare i responsabili e far sì che vengano puniti come meritano".