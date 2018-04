Mancano ancora tanti verdetti alla stagione 2017-2018 del grande calcio, ma i motori del calciomercato si stanno già accendendo. Il Napoli, che con la sconfitta subita con la Fiorentina sembra aver visto svanire i sogni di gloria, è alla ricerca di un nuovo portiere. Reina andrà via, ha già firmato con il Milan, il suo sostituto potrebbe essere Rui Patricio e lo Sporting Lisbona per la sua sostituzione starebbe pensando al numero uno della Sampdoria Viviano.

Giro di portieri: Reina al Milan e Rui Patricio al Napoli

Pepe Reina lascerà il Napoli dopo tre stagioni, molto intense ma probabilmente senza trofei. Lo spagnolo andrà via a costo zero e giocherà con il Milan, con cui firmerà un triennale. Ancora non si sa se Reina erediterà il posto di Donnarumma o se sarà la sua riserva. Il Napoli da tempo è alla ricerca di un nuovo numero uno. I nomi di Perin e Leno sono stati accostati spesso al club partenopeo, ma entrambi, per motivi differenti, non convincono e il d.s. Giuntoli ha deciso di puntare su Rui Patricio, numero uno della nazionale portoghese, con cui vinse l’Europeo due anni fa. Sarebbe un acquisto importante perché dallo Sporting arriverebbe un portiere esperto e di prima fascia.

Viviano obiettivo di mercato dello Sporting Lisbona

Rui Patricio ha giocato solo con la maglia dello Sporting e se ci sarà il suo addio sarà davvero traumatico, sportivamente parlando, per il club bianco-verde, che va a caccia di un’alternativa, validissima. E la squadra guidata da Jorge Jesus starebbe pensando, secondo quanto riferisce ‘A Bola’, al blucerchiato Emanuele Viviano, portiere affidabilissimo che ha un contratto con la Sampdoria fino al 2021. Viviano compirà 33 anni, è esperto, bravo e non costa moltissimo. Lo Sporting spera di incassare parecchio con la cessione di Rui Patricio e di non svenarsi per Viviano, valutato circa 5 milioni di euro.