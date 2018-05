Questo matrimonio, alla fine, s'ha da fare. Verdi e il Napoli sono nuovamente vicinissimi e il tormentone legato al futuro del centrocampista offensivo sembra davvero giunto al capolinea. Dopo il tira e molla dello scorso gennaio, con il no al trasferimento da parte del giocatore nonostante l'accordo tra gli azzurri e il Bologna fosse stato raggiunto, questa volta le parti sono pronte a chiudere con buona pace delle altre società interessate al ragazzo in primis l'Inter. Restano solo da limare gli ultimi dettagli, compresi quelli relativi alla formula del trasferimento che potrebbe prevedere anche l'inserimento di una contropartita gradita come Roberto Inglese.

Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli il sì di Verdi

Questa volta dunque oltre all'accordo tra il Bologna e il Napoli, c'è anche il sì di Simone Verdi pronto a trasferirsi in azzurro e lavorare alla corte di Ancelotti. Una prospettiva intrigante per l'esterno offensivo, che al momento è concentrato con gli impegni della Nazionale, ma al ritorno potrebbe legarsi formalmente al club partenopeo. Le dichiarazioni del suo agente Donato Orgnoni ai microfoni di RMC Sport confermano il tutto: "E' stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne parleremo".

Le cifre dell'operazione Verdi-Napoli, e il possibile scambio con Inglese gradito al Bologna

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'affare Verdi-Napoli è ad un passo dalla conclusione. Le cifre dell'operazione potrebbero essere le stesse dello scorso gennaio, ovvero circa 23 milioni di euro. L'unica novità potrebbe essere quella relativa alla formula del trasferimento che potrebbe concretizzarsi anche sotto forma di scambio di cartellini più eventuale conguaglio. Il Napoli a tal proposito potrebbe sacrificare Roberto Inglese, che è gradito ai rossoblu. Il suo cartellino vale al momento 11 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l'ingaggio di Verdi, questo potrebbe aggirarsi su cifre di poco inferiori ai 2 milioni.

in foto: Numeri e collocazione tattica di Simone Verdi (foto Whoscored.com)

Come giocherà Verdi nel Napoli di Ancelotti

Con Simone Verdi il Napoli di Ancelotti guadagna una pedina molto utile per duttilità e doti tecniche. In attesa di capire il futuro di Callejon, la squadra azzurra trova un esterno destro moderno, capace all'occorrenza di giocare in tutti i ruoli a supporto delle punte, compreso quello di trequartista. Abile negli inserimenti, Verdi garantisce anche soluzioni dalla distanza che potrebbero fare molto comodo al nuovo Napoli. Un innesto dunque di qualità per Carletto, una freccia in più per il suo attacco.

Le ultime notizie sulle trattative del Napoli, Rui Patricio in arrivo e accordo con Fabian Ruiz

Sono ore caldissime dunque per il calciomercato del Napoli soprattutto sul fronte delle entrate. Se per chiudere l'operazione Verdi bisognerà aspettare il suo ritorno dagli impegni della Nazionale, sembra già cosa fatta l'operazione relativa a Rui Patricio. In attesa degli annunci ufficiali dei club a formalizzare l'operazione ci ha pensato il quotidiano portoghese A Bola che ha salutato il portiere con una prima pagina dal titolo "Addio Capitano". E dalla vicina Spagna potrebbe arrivare anche un ulteriore acquisto per il Napoli, ovvero Fabian Ruiz. Il 22enne vero e proprio jolly offensivo del Betis, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto a dire sì agli azzurri che dovranno ora trovare l'accordo con il Betis. La società andalusa ha piazzato per l'esterno una clausola di 30 milioni di euro, troppo per De Laurentiis che proverà ad ottenere uno sconto forte della volontà del ragazzo.