Cinquanta milioni di euro cash, piazzati lì sul tavolo. Che a contarli e a sentire il fruscio delle banconote ti viene il mal di testa. E se ancora non basta, aggiungo anche 2 calciatori nella trattativa: uno è Rog, quanto all'altro… scegli pure chi ti piace. E' questa l'offerta pazzesca che il Napoli ha sottoposto alla Fiorentina per avere Federico Chiesa, l'esterno che è sempre piaciuto a De Laurentiis (ha provato a convincere la viola anche quando c'era Sarri in panchina) e piace a Carlo Ancelotti. Il neo allenatore sembra si sia mosso personalmente per fare breccia nella reticenza del club toscano che finora ha definito intoccabile e incedibile il calciatore.

Erede ideale di Callejon sulla corsia di destra

I quaranta milioni della prima proposta sono pochi per il ragazzo che ha talento? L'impressione è che adesso gli azzurri abbiano fatto all-in e se ancora non basta serve tessere con maggiore calma (e altrettanta insistenza) la trama della diplomazia per portare in azzurro il calciatore identificato come l'erede di Callejon sulla corsia di destra. Cosa farà lo spagnolo, resta oppure considera esaurito il suo ciclo sotto il Vesuvio con l'addio di Sarri? La clausola rescissoria bassa (sui 23 milioni) ne fa una pedina appetibile sul mercato e anche per questo il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.

in foto: La scheda di Federico Chiesa (fonte whoscored.com)

La telefonata di Ancelotti con papà Enrico

Ci ha pensato Ancelotti a muoversi in prima persona contattando il padre di Chiesa, Enrico, suo ex calciatore quando allenava il Parma e sfidava la ‘vecchia signora'. Il ‘no' secco per adesso lo ha pronunciato solo la dirigenza toscana che non intende privarsi del proprio pupillo, blindato a novembre scorso con un rinnovo del contratto importante: accordo fino al 2022 che non prevede clausola rescissoria, stipendio triplicato fino a guadagnare un ingaggio da 1.6/1.7 milioni più bonus a stagione.