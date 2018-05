Pubblicamente Marek Hamsik e Dries Mertens hanno detto di aver ricevuto una telefonata da parte di Carlo Ancelotti, che li avrebbe convinti a rimanere. Il capitano non andrà in Cina e rimarrà per la dodicesima stagione in azzurro, il belga non aveva offerte concrete, ma dopo aver chiacchierato con il nuovo tecnico ha deciso di non lasciare i colori azzurri. Una telefonata da Ancelotti non l’ha ricevuta Jorginho, che sembra avvicinarsi e non poco al Manchester City, pronto a sborsare per lui 60 milioni di euro.

Il procuratore dell’italo-brasiliano Joao Santos, a TMW, ha parlato della trattativa tra il City e il Napoli e ha scoperto le carte dicendo che i campioni d’Inghilterra avrebbero già effettuato una grande offerta al club di De Laurentiis. L’accordo sembra a un passo, Jorginho molto probabilmente giocherà con Guardiola:

Il Manchester City ha fatto un’offerta al Napoli e non mi risulta sia stata rifiutata. Aspettiamo che le società trovino un accordo, ma ovviamente per noi la destinazione sarebbe gradita, praticamente irrinunciabile. Ancelotti? Per lui parla il curriculum, il Napoli ha fatto un bel colpo.

Da Coverciano Jorginho ha glissato alle domande sul suo futuro, ma ha rivelato che Ancelotti una telefonata non gliel’ha fatta: “Al mercato non ci penso, adesso mi concentro su queste due partite, poi vediamo. Se Ancelotti mi ha chiamato? No”. Il play della nazionale ha poi parlato del nuovo tecnico partenopeo: “Credo sia stata una sorpresa per tutti, è stato un gran colpo. Un allenatore come Ancelotti che ha vinto tutto può sempre dare qualcosa in più. Dobbiamo dare merito a Sarri per quello che ha fatto in questi anni”, e ha esaltato il grande gruppo del Napoli: “Se ho paura che diversi giocatori possano lasciare il Napoli? Paura è una parola grossa, è normale ci sia il pensiero. A Napoli si è formato un gruppo di ragazzi straordinari, pronto a fare sacrifici e dare tutto. L’importante è che se qualcuno va chi arrivi sia pronto a fare la stessa cosa o meglio”.