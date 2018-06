Dopo giorni di indiscrezioni fuori controllo, il tormentone legato alla prossima panchina sulla quale prenderà posto Maurizio Sarri è vicino alla sua conclusione. Le ultime notizie relative alle trattative di calciomercato del Chelsea, parlano infatti di un accordo molto vicino tra l'ormai ex allenatore del Napoli e la società di Roman Abramovich: a sua volta ad un passo dall'interrompere il rapporto di lavoro con Antonio Conte.

"Nella prossima settimana – ha scritto il tabloid "The Indipendent" – l’agente Fali Ramadani incontrerà il Napoli per cercare di sbloccare lo stallo, evitare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro e trovare l'intesa con la società partenopea". I prossimi giorni saranno dunque decisivi per lo sbarco in Premier League del cinquantanovenne allenatore napoletano.

La lista della spesa di Sarri

Come evidenziato dai giornali britannici, l'arrivo di Sarri a Londra dovrebbe anche determinare il mercato dei "Blues". Sul taccuino del tecnico ci sono infatti una serie di nomi che sarebbero già stati segnalati agli uomini mercato del Chelsea: tra questi, figurerebbero anche quattro giocatori dell'attuale rosa napoletana: Mertens, Ghoulam, Albiol e Callejon. Vicino a firmare un contratto triennale e a lavorare insieme al suo nuovo secondo Gianfranco Zola, Sarri vorrebbe dunque rinforzare la sua nuova squadra portando via da Napoli un "poker" di campioni.

Mertens a parte, per gli altri tre "titolarissimi" il prezzo è già stato fissato dalla clausola rescissoria. Per mettere le mani su Ghoulam serviranno infatti 38 milioni di euro, per Callejon 20 e infine per Albiol "soltanto" 5. Se Abramovich sarà intenzionato a strappare anche il talento belga alla formazione campana dovrà però parlare con Aurelio de Laurentiis, visto che la clausola di Dries Mertens è appena scaduta.