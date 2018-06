Non solo rivoluzione a centrocampo nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli, ma anche la caccia al portiere. Dopo l'addio di Reina, non mancano le sorprese nelle ultime indiscrezioni sulle trattative per il nuovo estremo difensore degli azzurri. Tra gli obiettivi del club partenopeo infatti è spuntato quello di una vecchia conoscenza di Carlo Ancelotti, ovvero quel Petr Čech che ha lavorato con lui al Chelsea. Un'occasione di mercato per un Napoli che continua però a seguire sul calciomercato anche i soliti noti, ovvero Sirigu e il portiere del Psg Areola.

Napoli, Cech nelle ultime notizie di calciomercato sul portiere

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dunque il nome nuovo del calciomercato del Napoli per la porta è quello dell'esperto Petr Cech. Per quest'ultimo potrebbe garantire Carlo Ancelotti che ha avuto modo di allenarlo nel corso della sua esperienza dal 2009 al 2011 al Chelsea. Il 36enne potrebbe raccogliere dunque l'eredità di Reina e alternarsi, facendo da chioccia, ad un altro portiere magari più giovane.

Napoli-Cech, la trattativa e le possibili cifre

A giocare a favore del Napoli in un'eventuale trattativa con l'Arsenal per Cech potrebbe essere curiosamente proprio un obiettivo di mercato sfumato per gli azzurri. Si tratta di Leno, il portiere tedesco seguito a lungo dal club di De Laurentiis che avrebbe raggiunto un accordo proprio con i Gunners su cifre vicine ai 25 milioni di euro. Il suo arrivo libererebbe dunque Cech che pur avendo ancora un anno di contratto, potrebbe scegliere la Serie A e il Napoli per una nuova avventura professionale. E per il Napoli potrebbe trattarsi di una vera e propria occasione, su cifre che potrebbero essere inferiori ai 5 milioni di euro (la sua valutazione è di circa 3 milioni secondo i siti specializzati)

in foto: Foto Sofascore.com

Napoli, arriveranno 2 portieri sul calciomercato. I possibili nomi

Come annunciato da De Laurentiis, saranno due i nuovi portieri che il Napoli acquisterà sul calciomercato. Oltre all'esperto Cech, sono diversi gli obiettivi degli azzurri che hanno fatto anche un tentativo per Alisson come svelato dal patron: "Avrei voluto comprare Alisson dalla Roma per 60 milioni di euro, poi s'è scatenata un'asta. A me piace molto Meret. Areola è bravissimo, Keylor Navas ha esperienza. Ma il Napoli non ha assolutamente fretta". Al momento la pista più percorribile tra gli estremi difensori citati è quella relativa ad Areola, anche se bisognerà aspettare le mosse del Psg: in caso di ingaggio di Buffon, il classe 1993 potrebbe lasciare intrigato anche dalla proposta azzurra. Sullo sfondo resta caldo anche il nome di Sirigu per il quale potrebbero bastare 5 milioni di euro: l'allenatore del Torino Mazzarri non vorrebbe però perdere l'ex nazionale.