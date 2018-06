Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli raccontano di una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Carlo Ancelotti alla sua prima stagione in azzurro potrebbe far affidamento su un reparto mediano, molto diverso rispetto a quello del predecessore Maurizio Sarri. Le indiscrezioni sulle trattative dell'ultim'ora infatti se confermano l'addio vicinissimo di Jorginho e Hamsik, destinazione Inghilterra e Cina, aprono all'arrivo di altri due centrocampisti. E' stato lo stesso De Laurentiis ad aprire a questa prospettiva di calciomercato nel suo ultimo intervento pubblico, aprendo così al possibile arrivo a Napoli di Fabián Ruiz e Stanislav Lobotka

Napoli, le ultime notizie di calciomercato su Fabián Ruiz

Le notizie dell'ultim'ora sulle trattative di mercato del Napoli, confermano che le operazioni per Fabián Ruiz e Stanislav Lobotka hanno tutte le premesse per andare a buon fine. Per quanto riguarda il centrocampista centrale classe 1996 del Betis c'è la volontà degli azzurri di mettere sul piatto i 30 milioni della clausola rescissoria e chiudere dunque il discorso di mercato con buona pace della società andalusa intenzionata a giocarsi in extremis la carta di un rinnovo con aumento della clausola a 50. Gli azzurri sperano di poter giovare della possibilità di un dilazionamento del pagamento dei 30 milioni per Fabián Ruiz.

La trattativa per Lobotka al Napoli

Discorso ben avviato anche per Lobotka. Il mediano classe 1994 del Celta Vigo "sponsorizzato" da Hamsik ha confermato attraverso il suo entourage di essere pronto a dire sì agli azzurri. Anche in questo caso dunque la palla passa ai club, per una situazione molto simile a quella dell'altro obiettivo di calciomercato Fabián Ruiz. Il Napoli non ha intenzione di pagare i 50 milioni della clausola rescissoria, ma l'operazione potrebbe andare in porto per una cifra di circa 30 milioni.

in foto: i dati su Lobotka (foto Whoscored)

Napoli, mercato in uscita: le ultime sulle cessioni di Jorginho e Hamsik

Prima di acquistare però bisognerà cedere per un Napoli che dovrà "sfoltire" il suo centrocampo. Sul calciomercato dunque le priorità sono chiudere gli affari relativi alla partenza di Jorginho e Hamsik, due veri e propri tormentoni. Per quanto concerne il primo, il City sembra pronto alla stretta finale, con un'operazione da chiudere su cifre comprese tra i 45 milioni e i 50. D'altronde gli inglesi non hanno voglia di tirare ancora per le lunghe le trattative. Per quanto concerne invece Marekiaro, De Laurentiis non sembra intenzionato a concedere sconti ai cinesi: lo slovacco partirà, destinazione Cina, solo per una cifra di 30 milioni di euro.

Seri, nome nuovo delle trattative del Napoli

Oltre alle ultime indiscrezioni di mercato sul possibile doppio affare in entrata e in uscita, il Napoli monitora la situazione relativa a Jean Michel Seri. L'ivoriano classe 1991 del Nizza è molto gradito a Carlo Ancelotti, e a fare il punto della situazione ci ha pensato lo stesso agente Mala ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Speriamo di avere novità positive nelle prossime ore in chiave Napoli. Contatti informali con il Napoli, non c’è ancora un affondo da parte della società di De Laurentiis. Siamo pronti a incontrare il Napoli. Il Napoli è in pole position, Seri preferisce la piazza di Napoli rispetto ad altre. Il Napoli deve velocizzare il tutto in modo tale da chiudere la trattativa. La clausola rescissoria di 40 milioni di euro scade il 15 luglio, quindi bisogna pagarla entro questa data. Dopo il 15 luglio il Nizza può chiedere qualsiasi cifra. Arsenal? No, non ne voglio parlare. Ci sono due squadre di Premier su Seri, non posso dire altro. Diritti d’immagine? Non è un ostacolo"