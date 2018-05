Maurizio Sarri e il Chelsea son promessi sposi ormai da giorni, ma per formalizzare il matrimonio in questo caso bisogna essere in 3. Già, perché i Blues dovranno trovare necessariamente l'accordo con il Napoli sull'ormai famosa clausola del tecnico toscano. A tal proposito sono ore decisive per la trattativa tra i due club, visto che l'accordo sul pagamento degli 8 milioni richiesti dagli azzurri deve arrivare entro la mezzanotte, con il bonifico che poi potrà essere effettuato entro il 10 giugno. Ma quali sono gli scenari, nel caso in cui il Chelsea non dovesse pagare la clausola di Sarri e soprattutto l'affare tra i Blues e l'allenatore di Figline rischia di saltare?

Chelsea, accordo con Sarri ma non con il Napoli per la clausola

Il club londinese già dalla scorsa settimana ha trovato l'accordo con Sarri sulla base di un accordo pluriennale da 6 milioni di euro a stagione. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la clausola relativa al contratto del tecnico con gli azzurri, che già si sono cautelati per il futuro con l'ingaggio di Ancelotti. Si tratta in realtà di un vincolo-penale di 8 milioni di euro che Sarri, o il club che decide di acquistarlo, dovrebbe pagare per "liberarlo" appunto dal Napoli.

Braccio di ferro tra il Napoli e il Chelsea, manca l'accordo sulla clausola di Sarri

Una clausola che scade alla mezzanotte del 31 maggio e che il Chelsea non ha voluto pagare, considerando anche i 20 milioni da versare a Conte per la sua buonuscita. D'altro canto il Napoli, come spiegato anche De Laurentiis, non ha intenzione di concedere sconti ai Blues e al tecnico, intenzionato ad incassare tutti e 8 i milioni di euro che permetterebbero di pagare la prima stagione di Ancelotti in terra partenopea. Un vero e proprio braccio di ferro che dunque prosegue ad oltranza fino agli ultimi minuti di questa lunga giornata di trattative. La speranza dei Blues è quella di riuscire a trovare un accordo in extremis sui 4 milioni di euro, anche per evitare il rischio di compromettere la trattativa.

Cosa succede se il Chelsea non paga la clausola di Sarri al Napoli

Se Chelsea e Napoli non dovessero raggiungere l'accordo sulla clausola di 8 milioni, la situazione diventerebbe tutt'altro che semplice per l'allenatore. Dalla mezzanotte in poi Sarri resterebbe un dipendente del club di Aurelio De Laurentiis, e non avrebbe più la possibilità di concludere il suo rapporto lavorativo se non attraverso le dimissioni. Anche in questo caso la palla sarebbe tra i piedi del Napoli che dovrà decidere se accettarle o meno. Nel caso di sì alle dimissioni (con De Laurentiis che comunque dovrà depositare il contratto di Ancelotti), allora il tecnico dovrebbe pagare una penale di 1.5 milioni di euro rinunciando anche a premi e ammortamento. L'esonero non sarebbe da prendere in considerazione perché in quel caso DeLa non incasserebbe alcuna penale, ma dovrebbe invece pagare una buonuscita.

Il Chelsea potrebbe rinunciare a Sarri

Il Chelsea alla luce di questo braccio di ferro, potrebbe anche decidere di rinunciare a Sarri. Un'ipotesi assai improbabile al momento, anche in considerazione del fatto che l'unica alternativa per la panchina a Conte potrebbe essere Blanc. Se però Abramovich stanco del tira e molla dovesse scaricare il toscano, quest'ultimo dovrà necessariamente essere esonerato da Sarri, che ovviamente non si dimetterebbe, pagandogli lo stipendio aspettando una nuova pretendente.