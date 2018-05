La proverbiale beffa oltre il danno per Maurizio Sarri. Già perché il tecnico che ha dichiarato di essere stato liquidato dal Napoli guardando la tv, ora deve fare i conti con la presa di posizione di Aurelio De Laurentiis sulla sua clausola che rischia di compromettere l'accordo tra il toscano e il Chelsea. Il presidente del Napoli non ha intenzione di fare sconti per il suo ex tecnico e pretende il pagamento di tutti gli 8 milioni previsti nel vincolo entro il 31 maggio. Ora la palla passa ai Blues che hanno 3 giorni per pagare la somma richiesta, che si aggiungerebbe alla buonuscita da versare a Conte o virare a sorpresa su un altro obiettivo.

Sarri-Chelsea, affare bloccato dalla clausola del tecnico con il Napoli

L'accordo tra l'allenatore in uscita dal club azzurro e il Chelsea è stato raggiunto già nella scorsa settimana sulla base di un contratto pluriennale con ingaggio di 6 milioni di euro l'anno. L'ultimo ostacolo da superare è quello relativo alla clausola prevista nel vincolo tra Sarri e il Napoli: per liberare il mister toscano, i Blues dovrebbero versare nelle casse azzurre 8 milioni di euro entro il 31 maggio. Una cifra alla portata, ma che comunque andrebbe a sommarsi con quella relativa alla buonuscita da versare ad Antonio Conte di circa 20 milioni di euro.

Perché De Laurentiis non fa sconti al Chelsea per la clausola di Sarri

Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Blues. 8 milioni di euro entro il 31 maggio e l'allenatore sarà libero di firmare con il suo nuovo club, non un euro in più non un euro in meno. Ma perché il presidente del Napoli non vuole trattare una riduzione della clausola? Con gli 8 milioni, DeLa potrebbe incassare una cifra che gli permetterebbe di ritenere già pagata la prima stagione del neoallenatore Ancelotti, e dunque di risparmiare un tesoretto che potrebbe essere utilizzato in chiave mercato.

Chelsea-Sarri perché l'accordo potrebbe saltare

Il Chelsea ha 3 giorni di tempo per versare nelle casse del Napoli gli 8 milioni previsti nella clausola di Sarri. Nel caso in cui si andasse al braccio di ferro, l'affare potrebbe saltare. Dopo il 31 maggio infatti i Blues dovrebbero aspettare il 1° luglio per accordarsi con il tecnico, quando quest'ultimo sarà di fatto licenziato, e gli azzurri avranno depositato il contratto di Ancelotti. Troppo tempo per un club che ha bisogno in caso di benservito a Conte, di un nuovo tecnico per iniziare nei tempi giusti la preparazione per la prossima annata

De Laurentiis e Sarri in Tribunale per la clausola?

La situazione dunque sembra essere molto delicata e non è da escludere una conclusione tutt'altro che positiva. Le parti potrebbero addirittura finire in Tribunale, per quello che sarebbe un vero e proprio scontro legale tra De Laurentiis e Sarri. Una situazione che rovinerebbe ulteriormente l'immagine del legame tra i due, dopo una stagione in cui gli azzurri hanno sfiorato il sogno scudetto con tanto di record di punti in Serie A.