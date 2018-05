Ha dichiarato di aver perso lo scudetto in albergo a Firenze e di aver perso la panchina del Napoli davanti alla tv. Questa volta però le notizie che Maurizio Sarri potrebbe ricevere a distanza potrebbero essere molto positive: sembra davvero imminente infatti l'accordo in quel di Londra tra l'entourage del tecnico e la dirigenza del Chelsea. Restano da superare gli ostacoli legati alla clausola rescissoria dell'allenatore toscano con il Napoli e l'eventuale buonuscita di Antonio Conte, ma l'intesa tra l'ormai ex azzurro e il patron dei Blues Roman Abramovich è stata ormai raggiunta.

L'accordo tra Sarri e il Chelsea nelle ultime notizie di calciomercato

Decisive le ultime 24 ore in cui la trattativa tra l'allenatore e il Chelsea è entrata nel vivo. Dopo aver ricevuto il benservito dal Napoli, il tecnico rimasto in Italia ha dato il via libera ai suoi rappresentanti, volati a Londra per sedersi al tavolo con la dirigenza dei Blues. Dopo i primi contatti di ieri, oggi l'operazione è entrata nel vivo, con un incontro durato addirittura 7 ore. Alla fine però l'intesa è stata raggiunta con le parti e al momento è lecito pensare ad una trattativa in discesa che una volta superati gli ultimi ostacoli potrebbe arrivare alla svolta definitiva e ufficiale entro il week-end.

Sarri-Chelsea, le cifre dell'operazione e gli ultimi ostacoli da superare

L'intesa tra Sarri e il Chelsea è stata raggiunta sulla base di un contratto pluriennale, si parla di 4 anni, sulla base di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, ovvero 4 volte lo stipendio percepito dal tecnico in azzurro. Ci sono però due ostacoli sa superare. Il primo è quello relativo alla clausola prevista nel vincolo tra il mister e il Napoli di circa 8 milioni di euro, valida fino al 31 maggio. Le parti sono al lavoro, con i Bleus che sperano in uno sconto. E poi c'è la situazione di Antonio Conte, al quale non è bastata la vittoria in FA Cup: in caso di esonero l'ex Juve dovrebbe incassare una buonuscita di 11 milioni di euro. Anche in questo caso l'obiettivo è trovare un accordo con il manager italiano.

Il calciomercato del Chelsea con Sarri

Una volta formalizzato l'accordo con Sarri, il Chelsea si muoverà in maniera massiccia sul mercato. Nel mirino dei Blues subito due fedelissimi dell'allenatore toscano ovvero Koulibaly e Hysaj: un doppio affare complessivo che potrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra, clausole alla mano di circa 120 milioni di euro. Non si molla nemmeno la pista legata all'attaccante: attenzione al futuro di Gonzalo Higuain, per il quale il Chelsea potrebbe mettere sul piatto con la Juventus un'operazione intrigante legata anche al possibile ritorno di Morata in bianconero.