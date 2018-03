Il nuovo Milan riparte dalla Juventus. Ecco, detta così suona un po’ male, ma in realtà l’obiettivo di Fassone e Mirabelli per rilanciare maggiormente i rossoneri in Italia e all’estero, è proprio quello di agire come fatto nelle ultime sette stagioni dalla Juventus. Come? Semplicemente ‘rubando’ ai bianconeri i trucchi di un mercato perfetto fatti di colpi intelligenti senza spese folli. Anticipare le mosse degli avversari, muoversi per tempo e dare nelle mani dell’allenatore, già il primo giorno di ritiro estivo, l’80% della rosa finale che andrà poi avanti per tutto il resto della stagione.

Un ‘modello Juve’ vero e proprio che ad oggi ha già portato qualche risultato importante al club rossonero che nei giorni scorsi ha messo a punto le visite mediche di Pepe Reina, portiere attualmente in forza al Napoli ma che, proprio a fronte del mancato rinnovo contrattuale con i partenopei, con l’ipotesi di prendere un estremo difensore affidabile ed esperto a costo zero, ha stuzzicato Mirabelli e Fassone che hanno quindi potuto piazzare il secondo colpo dopo aver sistemato anche la questione relativa all’acquisto di Strinic dalla Sampdoria. Ma vediamo allora come potrebbe essere già da ora il nuovo Milan 2018/2019 con questi innesti in formazione e con altri previsti arrivi in casa rossonera.

Con Reina la porta è blindata. Ma Gigio?

E’ stato prima protagonista poco impegnato dello 0-0 del Napoli a ‘San Siro’ contro l'Inter che potrebbe, di fatto, chiudere il discorso scudetto per i partenopei, ma si è reso protagonista soprattutto del primo clamoroso intrigo di mercato. La mattina successiva infatti, Pepe Reina, estremo difensore degli azzurri, ha sostenuto le visite mediche con il Milan, una sorta di passaggio propedeutico alla firma del contratto per la prossima stagione che dovrebbe arrivare a giorni.

Il portiere spagnolo, 35 anni, indossa la maglia del Napoli dal 2013 (nel 2014-2015 è stato al Bayern Monaco), ed è in scadenza di contratto e arriverebbe a parametro zero non avendo trovato accordi con De Laurentiis per il rinnovo. Ma che ruolo avrà? Per affiancare o sostituire Donnarumma? Questo è un grande dilemma. Nel frattempo però, il club rossonero e il portiere si sarebbero già accordati sulla base di un contratto biennale fino al 2020, con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Gli accordi sono stati stabiliti su una base di 3 milioni netti (più bonus) fino alla soglia dei 38 anni.

in foto: Un inedito 11 con i possibili acquisti del Milan (Buildlineup)

Marcano è l’idea per la difesa oltre a Strinic

Il Milan, dicevamo, continua a costruire la squadra del futuro: il piano di progettazione della rosa del prossimo anno è cominciato subito dopo la fine della sessione invernale di mercato con gli occhi puntati sui possibili affari dell'estate. In tal senso è stata studiata, già prima di Reina, l'operazione Strinic, che arriverà in rossonero a fine stagione a parametro zero dopo l'anno giocato con la maglia della Sampdoria prima di ritrovarsi in panchina per scelta di Giampaolo ( e forse anche della società) a favore dell’ex Cagliari Murru.

in foto: I dati relativi a Marcano (Transfermarkt)

Il croato anche dopo l’esperienza a Napoli che lo hanno reso un terzino di buona fama anche all'interno di un campionato difficile per i difensori come la Serie A, potrebbe non essere l’unico difensore ad arrivare in casa Milan. I rossoneri pare infatti che abbiano messo nel mirino un altro giocatore da tesserare a parametro zero: per la difesa infatti piace Ivan Marcano , 30enne centrale del Porto che ha molto mercato in Europa.

Stuzzica il colpo Strootman

Il Milan vuole Strootman e c'è l'offerta. Ma attenzione non si tratta di un colpo a parametro zero questa volta. Già, perchè pare proprio che il club rossonero, oltre ai tanti acquisti low cost, voglia sborsare denaro solo per un vero top player e metterlo nella zona nevralgica del campo. Il nome è quello di Kevin Strootman. L'olandese ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel contratto e valida anche per l'Italia fino al 31 luglio. I rossoneri però hanno già parlato con l'entourage del giocatore ed un primo approccio è stato fatto.

in foto: La stagione 2017/2018 di Strootman (Transfermarkt)

La parola dunque passa proprio a Strootman che ora dovrà pensare se restare a Roma ancora, oppure se a 28 anni, cambiare aria. L'ex Psv ha un contratto fino al 2022, ma una soluzione la si può trovare anche perché la Roma, che già ha in casa un sostituto come Lorenzo Pellegrini che sta facendo molto bene quando chiamato in causa, potrebbe decide di vendere il centrale olandese ed incassare denaro abbassando la soglia imposta dal Fairplay Finanziario Uefa sempre molto temuto.

Anche Andrè Gomes per il centrocampo

Ma i colpi del Milan, per la prossima stagione, non finiscono qui e potrebbero infatti continuare con il portoghese André Gomes, classe 1993, finito ai margini delle scelte del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde. Giocatore duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, André Gomes era arrivato al Barcellona un anno e mezzo fa dal Valencia per 35 milioni di euro, ma vorrebbe cambiare aria al termine della stagione e, in tal senso, il Milan potrebbe rappresentare per lui un’ottima soluzione.

Il suo agente è Jorge Mendes, procuratore portoghese che vanta un buon rapporto con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli specie dopo l’affare André Silva. Mezzala destra o mezzala sinistra, André Gomes potrebbe, di tanto in tanto, anche far rifiatare anche Lucas Biglia o Riccardo Montolivo, ultra trentenni, in cabina di regia. Il Milan si starebbe già muovendo sul calciatore, per capire le cifre dell’operazione che in caso di conclusione, sarebbe un vero e proprio colpo ad effetto di una società in continua fase di rilancio.

Rebus attacco, il sogno resta Reus

In attesa di capire il futuro dei vari Kalinic e Andrè Silva, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli starebbe conducendo anche una trattativa con Sung-Yong Ki, centrocampista coreano dello Swansea, cui contratto scade proprio tra qualche mese. Il calciatore del club gallese ha tutta l’intenzione di approdare in rossonero per fare un salto di livello qualitativo e per cimentarsi in una nuova realtà, totalmente diversa da quella che vive attualmente. L’idea del club rossonero è prendere il centrocampista per alzare il livello delle riserve della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

in foto: La carriera e il rendimento attuale di Ki (Transfermarkt)

Un giocatore di struttura e qualità ma non è un centrocampista di rottura. Il sogno però, resta quello che porta al nome di Marco Reus del Borussia Dortmund, calciatore comunque molto legato al club giallonero.

Accostato al club milanista a causa anche dello sponsor tecnico del giocatore (Puma, ndr), che sarà lo stesso del Milan dal prossimo luglio ma anche dalla scadenza del contratto nel 2019, Reus sarebbe il profilo perfetto. Dalla Germania, però, fanno sapere che la squadra più interessata e favorita all’acquisto del classe 1989 è il Tottenham.