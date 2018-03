L'affare sembra concluso: Pepe Reina dal prossimo anno dovrebbe vestire la maglia del Milan. Il 35enne portiere spagnolo dopo tre anni a Napoli andrebbe a vestire i colori rossoneri da giugno 2018 a parametro zero. Il club di via Aldo Rossi avrebbe informato il Napoli dell'intenzione di mettere nero su bianco l'intesa raggiunta come previsto dalla norme Fifa con i calciatori in scadenza di contratto e il portiere di Madrid firmerà un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2021.

Il mancato rinnovo dell’esperto portiere ha velocizzato l'addio al club azzurro e l’agente Quillon era stato chiarissimo al riguardo al suo futuro già diverse settimane fugando qualsiasi dubbio. Il Napoli era già a conoscenza da giorni di questa situazione ma il Milan ha voluto essere chiaro e preciso nei confronti della società partenopea.

Reina arriva, Gigio va via?

Dopo questo arrivo, adesso bisogna capire se Gigio Donnarumma resterà al Milan anche dopo la prossima estate ma, nel frattempo, il club rossonero ha cominciato a cautelarsi. Le dichiarazioni di Mino Raiola, secondo cui il portiere napoletano meriterebbe altri palcoscenici, non sono ben auguranti ma non è detta l'ultima. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, informando il Napoli la società meneghina ha, di fatto, messo nero su bianco prima della firma ufficiale sul nuovo contratto da parte di Reina: si tratta di un triennale da 3 milioni netti a stagione. Il Napoli non ha mai messo nei suoi piani la possibilità di firmare un contratto pluriennale per il portiere spagnolo e dopo quattro stagioni con la maglia azzurra finisce un rapporto importante. Pepe Reina aveva accettato da tempo la proposta del Milan ma non aveva mai fatti trasparire nulla vista la stagione che sta disputando con il Napoli e la lotta scudetto ancora aperta.

Reina: Oggi sei qui, domani sei lì

In una cena con i compagni Marek Hamsik, José Callejon, Christian Maggio e Raul Albiol di qualche settimana fa, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il portiere spagnolo aveva lasciato trasparire qualcosa con delle parole abbastanza eloquenti e chiare