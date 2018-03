Il Milan lavora per il futuro e uno dei reparti più attenzionati dai vertici del club rossonero è il centrocampo: non hanno convinto alcuni innesti e c'è da sfoltire una rosa che si porta dietro residui delle ultime disastrose annate. Uno dei nomi che interessano di più è Kevin Strootman: l'olandese della Roma è la nuova suggestione per rinforzare la linea mediana ancora lontana dal tanto atteso salto di qualità. Secondo quanto riportato da Tuttosport il contratto del giallorosso contiene una clausola rescissoria da 45 milioni di euro che può essere sfruttata entro il 31 luglio sia da club esteri che italiani e, per questo motivo, il Milan sta pensando di portare in rossonero il centrocampista numero 6 della Roma. Strootman è legato alla società giallorossa fino al 2022 ma non sembra così impossibile una sua partenza se dovesse arrivare qualcuno con la somma della clausola visto che per le casse di Trigoria sono sempre alla ricerca di denaro fresco per questioni di bilancio.

in foto: Il profilo di Kevin Strootman. (wyscout.com)

Gomes, Young e Maracano sono i nomi seguiti dal Milan

Oltre al numero 6 della Roma il Milan starebbe pensando ad Andrè Gomes del Barcellona e Ki Sung-Yueng dello Swansea. Nella lista dei profili stilata da Fassone e Mirabelli ci sono nomi di spicco e alcuni di minor richiamo ma che potrebbero diventare potenziali sorprese. Il mediano coreano è un classe '89 che va in scadenza a giugno con i gallesi e Mirabelli lo aveva messo sotto la lente d'ingrandimento già ai tempi del Sunderland: si tratta di un'ottima occasione nonostante lo status di extracomunitario. Oltre a Reina e Strinic, che arriveranno a Milano a costo zero, c'è un altro nome che viene monitorato ed è quello di Ivan Marcano, difensore centrale del Porto.