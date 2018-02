Il Milan nella prossima stagione cambierà sponsor tecnico. Dopo tanti anni con la Adidas i rossoneri passeranno alla Puma, che garantirà una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro (più i premi) a stagione. Con la nuova sponsorizzazione diventerà ulteriormente simbolo del club Gigio Donnarumma, già legato alla casa tedesca, ma potrebbe arrivare Marco Reus, che non vuole rinnovare con il Borussia Dortmund, piace tanto al d.s. Mirabelli ed ha lo stesso sponsor tecnico del Milan.

Reus non rinnoverà con il Borussia Dortmund

Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ Marco Reus ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund, che scade nel 2019. E il suo sponsor tecnico gli avrebbe consigliato di andare al Milan, dove andrebbe a rinfoltire la quota dei giocatori griffati Puma. Mirabelli apprezza molto il calciatore e ci pensa, ma sa che acquistarlo non è semplice, anche se il giocatore a giugno avrà solamente un solo anno di contratto con il Borussia.

I dubbi sullo stato fisico di Reus

La società di Dortmund, come sa bene l’Arsenal che ha dovuto faticare per acquistare il bomber Aubameyang, non svende i propri giocatori. E nonostante i tanti infortuni subiti negli ultimi anni valuta Reus non meno di 30 milioni di euro. Per ora dunque resta tutto congelato, anche se il nome del ventottenne esterno è segnato in rosso sull’agenda del d.s. del Milan. Qualche dubbio sullo stato fisico di Reus c’è, l’attaccante recentemente è tornato in campo dopo oltre otto mesi di stop, ha giocato poco in questi ultimi anni e ha avuto tanti problemi diversi.

Il Milan e il settlement agreement

Ci potrebbero essere anche difficoltà economiche. Perché il Milan non sa ancora se potrà investire massicciamente nel prossimo mercato. La Uefa ancora non ha emesso la sentenza sul settlement agreement di Fassone. Inoltre nessuno sa oggi come finirà la stagione. Il Milan è in corsa in Coppa Italia e in Europa League, e magari un trofeo potrebbe cambiare pure a livello economico le sorti del club rossonero, che sogna ancora la qualificazione alla Champions.