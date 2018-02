Mentre Gattuso e la squadra cercano disperatamente di guadagnarsi un posto in Europa anche per la prossima stagione, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli guardano già al mercato estivo. Dopo il recente viaggio in Germania del direttore sportivo, interessato ad alcuni talenti della Bundesliga, il club rossonero avrebbe già trovato l'accordo con l'entourage di Ivan Strinic: difensore croato ex Napoli, oggi alle dipendenze del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Come riportato da Sky Sport, dopo aver avuto l'ok dal patron blucerchiato per trattare con il giocatore, il Milan avrebbe definito il passaggio a parametro zero di Strinic nella prossima estate. Il giocatore era stato in realtà già trattato nella scorsa estate, quando il suo procuratore Tonci Martic era stato avvisato più volte nei pressi della sede rossonera.

L'interesse per Badelj.

Arrivato a Genova dopo l'esperienza napoletana, chiusa dopo alcune polemiche con Maurizio Sarri, Ivan Strinic ha fin qui collezionato soltanto 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, finendo tra le riserve anche nelle ultime due partite. Nella prossima estate, quando compirà 31 anni, il croato dovrà dunque giocarsi la maglia da titolare con Ricardo Rodriguez e prenderà molto probabilmente il posto di Luca Antonelli: destinato a lasciare Milanello dopo tre anni di militanza milanista.

Dopo i fuochi d'artificio dell'ultima campagna acquisti estiva e complice il più che probabile "Fair Play Finanziario", il Diavolo pare ora voler sondare il mercato dei parametri zero. Tra i nomi potenzialmente appetibili per il club milanese, ci sono anche quelli di Marouane Fellaini, Moussa Dembélé e soprattutto Milan Badelj: vecchio pallino del Milan, sin dai tempi della gestione Adriano Galliani.