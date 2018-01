Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è stato chiarissimo: a gennaio non ci saranno colpi in entrata per la società rossonera. Le uniche operazioni saranno quelle dunque relative alle uscite, mentre gli uomini mercato della società del capoluogo lombardo metteranno le basi per i colpi del futuro, quelli che potrebbero essere concretizzati a giugno. A tal proposito, proprio il ds del Milan è volato in Germania per sondare il terreno per una serie di profili molto graditi per i quali il club potrebbe scendere in campo nel prossimo calciomercato estivo.

Milan, nelle ultime notizie di calciomercato Julian Brandt.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino di calciomercato del Milan per il futuro ci sono diversi talenti che ben si stanno disimpegnando in Bundesliga. Il primo oggetto dei desideri è il classe 1996 del Bayer Leverkusen Julian Brandt già finito nel mirino di numerosi top club del Vecchio continente. Esterno offensivo, capace anche di giocare dietro le punte, il ragazzo che sogna di giocare i Mondiali con la Germania, ha una valutazione tutt'altro che bassa di circa 30 milioni di euro (secondo transfertmarkt).

Weigl altro obiettivo dei rossoneri per il calciomercato del futuro.

Si chiama come Brandt, ma ha un anno in più invece Weigl, altra stellina del calcio tedesco, e punto di forza del Borussia Dortmund. Centrocampista centrale, all'occorrenza abile anche nelle vesti di mediano davanti alla difesa si è messo in mostra anche per la personalità da veterano. Anche in questo caso la quotazione si aggira sui 30 milioni di euro, per un Milan che con lui puntellerebbe ulteriormente il centrocampo, aggiungendo fosforo e intelligenza tattica.

Milan, le trattative di mercato in Bundesliga.

Stesso ruolo, stessa età ma valutazione di mercato nettamente inferiore rispetto al giallonero per Max Meyer, altro profilo molto gettonato in chiave calciomercato della Bundesliga. Qualità e quantità per il calciatore dello Schalke che rappresenta una vera e propria occasione avendo un contratto in scadenza nel 2018. Il Milan segue da vicino il ragazzo tedesco, pronto a sfruttare ogni spiraglio. Ha un cognome importante e una valutazione di circa 20 milioni di euro Thorgan Hazard, fratello della stella del Chelsea. Anche lui è un osservato speciale dei rossoneri che con lui potrebbero disporre di un'alternativa preziosa sugli esterni. Hazard non è l'unico giocatore del Gladbach nel mirino dei rossoneri che seguono anche il giovane Zakaria, mediano dal fisico importante che piace anche alle big della Premier. In chiusura attenzione anche al classe 1998 del Lipsia Upamecano, che rappresenta un'opportunità per il futuro.

Le ultime sul calciomercato in uscita del Milan.

Per quanto riguarda invece il fronte del calciomercato in uscita, il nome più gettonato per la partenza è quello di Gustavo Gomez, con lo stesso Mirabelli che ha aperto alla sua possibile partenza. Flamengo e Udinese sembrano essersi defilate, e si tratta ancora con il Boca Juniors che non ha ancora assecondato le richieste del Milan. Le prossime ore saranno decisive.