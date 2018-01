Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì sera alle 23 il gong darà lo stop alle trattative di calciomercato della sessione invernale di gennaio. Ci sarà il colpo a sorpresa tanto atteso e mai arrivato finora? E chi lo piazzerà? Il Milan è fermo. L'Inter – che ha accolto Lisandro Lopez e Rafinha – difficilmente riuscirà a chiudere per Pastore se da parte della proprietà cinese non ci sarà un sacrificio economico perché il Psg vuole lasciar partire il calciatore ma a titolo definitivo (sia subito o con la formula dell'obbligo di riscatto) e non solo in prestito. La Roma ha incassato il no di Dzeko alla cessione e per Di Francesco è già un'ottimo acquisto' non aver perso l'attaccante. La Lazio è vincolata alla vicenda rinnovo di de Vrij: se firma a certe condizioni – clausola da 25 milioni – allora il club potrebbe contare su un discreto tesoretto nel caso a giugno ci fosse una società disposta a mettere sul piatto la cifra necessaria a liberare il difensore olandese.

Il Napoli ha preso atto del rifiuto di Verdi, è riuscito ad anticipare il trasferimento di Younes dall'Ajax, ha lasciato Inglese parcheggiato al Chievo e Ciciretti al Parma (entrambi potrebbero essere inseriti in quale transazione nella prossima estate), bloccato Grimaldo del Benfica qualora lo United decidesse di affondare la presa su Ghoulam nella prossima estate e adesso duella a distanza con la Juventus per Politano. E' forse questo l'unico, reale motivo d'interesse delle ultime ore. Venti milioni più il prestito di Ounas è la proposta al rialzo di queste ore da parte dei campani. Sullo sfondo c'è la ‘vecchia signora' che briga perché la cifra lieviti e l'affare naufraghi: l'obiettivo è chiaro, più che prendere il calciatore – ma non è detto che non lo faccia allo sprint – c'è la volontà di evitare che l'avversario diretto nella corsa scudetto trovi l'alternativa a Callejon e si rinforzi.

E allora chi potrebbe prendere la ‘vecchia signora'? C'è un nome che stuzzica più di tutti e – secondo quanto raccolto da Sportmediaset – l'identikit perfetto del classico asso nella manica è Suso del Milan: sarebbe questo l'ultimo calciatore valutato con attenzione dalla dirigenza bianconera. Lo spagnolo, ex Liverpool, ha una clausola da 50 milioni e un contratto rinnovato di recente: è (quasi) impossibile che i rossoneri dicano sì a un'operazione del genere adesso che dopo 3 vittorie di fila sembrano aver imboccato la strada giusta in campionato per risalire verso la zona Europa.

Detto di Giaccherini che indosserà la maglia del Chievo Verona (salvo intoppi dell'ultima ora), qualche altra novità potrebbe arrivare dalla Capitale. Emerson è volato verso l'Inghilterra, Bruno Peres potrebbe essere ceduto in queste ore: Aleix Vidal è il nome in cima alle preferenze del diesse Monchi. La trattativa con il Barcellona si muove sulla base di un prestito con riscatto (condizionato) a 10 milioni. Nel caso saltasse tutto, l'alternativa è Diego Laxalt, che il Genoa perderebbe a giugno a parametro zero. Questo è, se vi pare.