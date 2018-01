Emerson Palmieri passerà dalla Roma al Chelsea, Edin Dzeko no. L’attaccante bosniaco non ha trovato l’accordo con il club di Abramovich. La cessione dell’italo-brasiliano aiuterà le finanze della società di Pallotta che incasserà 20 milioni di euro, più 6 di bonus. Il terzino firmerà un contratto fino al 2022 a 4 milioni di sterline a stagione. Il giocatore è già in volo e domani sosterrà le visite mediche. Dzeko invece non farà lo stesso percorso, e per la gioia di Di Francesco vestirà ancora la maglia numero 9 della Roma.

Il no del Chelsea a Dzeko.

Dunque si arena sul finire del mercato invernale la trattativa che avrebbe dovuto portare al Chelsea il capocannoniere dello scorso campionato. L’accordo tra i due club era stato trovato, ma il giocatore invece non è riuscito a trovare l’intesa con i dirigenti del club vincitore della Premier League lo scorso anno. Secondo quanto riferito il ‘Daily Mail’ l’accordo definitivo non sarebbe stato trovato per via delle richieste eccessive del procuratore del bomber Irfan Redzepagic, che avrebbe chiesto per il suo giocatore uno stipendio molto alto, che il Chelsea non ha accordato a un giocatore che viaggia verso i trentadue anni.

La richiesta di Dzeko al Chelsea.

Edin Dzeko guadagna 4 milioni di euro netti alla Roma e al Chelsea ne avrebbe chiesti almeno 6, un tabloid ha detto addirittura 8, e un contratto fino al 2021, di fatto un contratto di tre anni e mezzo. Contro l’anno e mezzo che gli ha proposto la società di Abramovich che, come molte squadre della Premier non usa fare contratti lunghi a giocatori che hanno superato i trent’anni. E pare che dietro queste alte richieste di Dzeko ci sia stata la moglie, la splendida Amra, che non voleva lasciare la Capitale a meno di un’offerta strepitosa. Ma il Chelsea ha detto di no e l’affare non si è fatto, per il dispiacere di Conte e la gioia di tutto l’ambiente giallorosso.