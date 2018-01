Matteo Politano, 24 anni, ala destra del Sassuolo. La Juventus che ha perso Cuadrado per una fastidiosa pubalgia – l'esterno colombiano, fermo da metà dicembre, rischia l'operazione e un lungo stop – prova a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli per strappargli l'ala destra considerata da Sarri ideale per il proprio gioco, l'alternativa perfetta rispetto alla prima scelta Simone Verdi naufragata per il no del calciatore del Bologna al trasferimento in azzurro. Con Pjaca ceduto in prestito allo Schalke 04 da qualche settimana e Dybala che ha bisogno di quasi un mese per tornare in campo i bianconeri si ritrovano con gli uomini contati in attacco e Allegri con soluzioni tattiche obbligate. Un'eventualità nefasta per la gestione della rosa sia per l'imminenza della Champions (a metà febbraio c'è il doppio confronto con il Tottenham) sia per il duello a distanza con gli azzurri per primato e scudetto. Molto più di un'azione di disturbo: la necessità di rosa ha spinto la ‘vecchia signora' a dirigere le proprie attenzioni verso l'esterno del Sassuolo, un mancino che può essere impiegato su entrambe le corsie.

Lo scenario e le proposte sul tavolo. Ad oggi l'offerta degli azzurri è sembra la più vantaggiosa per gli emiliani. Il Napoli ha messo sul piatto una cifra che oscilla tra i 16 e i 20 milioni (bonus compresi) oltre al prestito di Ounas e un'opzione sul cartellino di Inglese (già di proprietà dei partenopei e al Chievo fino al termine della stagione) o Ciciretti a giugno. Il rilancio dei bianconeri avvenuto nella giornata di ieri è importante e prevede una somma di 30 milioni di euro oppure un ventaglio di 3 soluzioni: 27 milioni subito più 3 di bonus ed il giovane terzino Tripladelli; 25 milioni più 5 di bonus con il giovane centrocampista Calligara oppure 20 milioni più Orsolini se si libera dall'Atalanta.

La volontà del calciatore. Secondo le ultime notizie rilanciate da Sky Sport nei giorni scorsi Politano avrebbe espresso chiaramente alla dirigenza la volontà di accettare la proposta degli azzurri. Ed è proprio la preferenza del calciatore a spostare in questo momento l'ago della bilancia dalla parte del club di De Laurentiis.

Ad oggi il Napoli ha la precedenza assoluta per Politano, visto che il ragazzo vuole solo la maglia azzurra – dice Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della società partenopea -. L’operazione di disturbo della Juventus non ha scalfito la voglia del giocatore, che ha scelto Napoli ed ha confermato in queste ore la sua volontà.

Cosa può accadere entro il 31 gennaio. Restano pochi giorni per trovare l'intesa e soprattutto far sì che lo stesso Sassuolo abbia la propria soddisfazione tecnica, trovando subito un'alternativa a Politano. Il club non ha ancora risposto alla Juventus né al Napoli e tra i nomi si valuta sempre Gianluca Caprari della Sampdoria che in estate i liguri hanno acquistato dall'Inter per 15 milioni (è rientrato nell'operazione Skriniar). I blucerchiati potrebbero cederlo qualora riuscissero ad arrivare a Emanuele Giaccherini, conteso anche dal Chievo e in uscita dal Napoli.