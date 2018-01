Verdi no, Inglese forse. Younes, sì. Il Napoli ha il suo nuovo acquisto di gennaio ed è un arrivo importante al di là del nome forse poco d'achito per i tifosi più esagitati. Perché il giovane talento scuola Ajax ha i numeri per dimostrare di essere un campioncino in erba di quelli che arrivano in punta di piedi e piano piano riescono a farsi spazio con il proprio talento.

Trattativa lunga, il Napoli la spunta.

Una trattativa lunghissima, soprattutto per colpa di un Ajax che ha cercato in ogni modo di non perdere il gioiellino in scadenza di contratto. Alla fine, anche i Lancieri hanno desistito e Younes è stato libero di imbarcarsi alla volta di Napoli, come era suo desiderio. Adesso si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo lega agli azzurri di Sarri.

"L'Ajax non voleva privarsi di me già a gennaio, ci sono stati dei rumors su altre squadre interessate al sottoscritto ma la priorità l'ho sempre data al Napoli perché è il club ideale per le mie caratteristiche ed ambizioni"

Oggi visite mediche, poi la firma.

Il Napoli, dopo l'acquisto del giovane Macach a parametro zero, ha piazzato il secondo colpo del suo calciomercato di gennaio: dall'Ajax arriva Younes, che in giornata sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e sarà annunciato ufficialmente quale nuovo elemento della rosa di Maurizio Sarri.

Napoli, una città conosciuta in tutto il mondo con dei tifosi molto calorosi. È stata la squadra di Maradona, l'ho conosciuto quando ci ha stretto la mano dopo la vittoria della Germania in Confederations Cup

Decisiva la volontà del giocatore.

L'esterno si è così liberato dal club olandese che ha provato in ogni modo a ottimizzare economicamente l'eventuale cessione. Che è stata inevitabile con Younes che si era già promesso al Napoli per giugno e che poi ha fatto pressione perché il tutto si concretizzasse entro fine gennaio.

Arrivo per dare il mio aiuto nella corsa al titolo, spero di mettere Sarri in difficoltà nelle scelte ma comunque darò il massimo ogni volta che verrò chiamato in causa perché nel mio ruolo si può decidere una partita a che entrando a gara in corso

5 milioni di euro all'Ajax.

La trattativa si è sbloccata con il Napoli che ha accettato le richieste olandesi: all'Ajax arriveranno 5 milioni di euro una cifra che il Napoli non voleva spendere. Ma Younes è una realtà e rappresenta un'alternativa di valore per il tridente di Sarri. Ha voluto fortemente il Napoli rifiutando proposte dalla Premier anche più alte da un punto di vista economico.