Continua la telenovela che riguarda l'Inter e Javier Pastore. Il club nerazzurro, che sta vivendo un periodo bruttissimo viste le 9 gare (8 di campionato più una di Coppa Italia) senza vittorie, sta lavorando molto sul fronte del mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e tentare l'assalto definitivo ad una posizione che valga la qualificazione diretta alla Champions League.

Dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha l'Inter sta cercando un uomo che possa far cambiare marcia alla squadra, soprattutto per quanto riguarda la manovra offensiva, e il profilo che piace di più è quello di Javier Pastore. Dopo giorni di rifiuti e trattative ecco che il dg Walter Sabatini e il ds Piero Ausilio sono nella sede del club per valutare gli spiragli nella formula per arrivare al sì del Paris Saint-Germain.

Pastore, prestito con obbligo in base a obiettivi raggiunti.

La dirigenza dell'Inter vorrebbe proporre al club parigino un prestito con obbligo di riscatto ma soltanto al raggiungimento di determinati obiettivi come numero di presenze e goal fino al termine della stagione in corso. Il pressing dei nerazzurri è forte e da Parigi i messaggi del Flaco hanno fatto capire che l'Inter è una destinazione molto gradita. Dopo aver visto l'agente dell'argentino, Marcelo Simonian, a Milano nelle ultime ore per parlare con la dirigenza dell'Inter e capire l'andamento della trattativa, ora il club meneghino starebbe preparando il blitz in Francia per rinforzare ancora di più la rosa.

Le ultime indiscrezioni, riportate da SportMediaset, parlano di 3-4 milioni per il prestito con riscatto fissato intorno ai 25 che diventerà obbligatorio ma solo a determinate condizioni: Sabatini e Ausilio aspettano il via libera di Suning per sferrare l'attacco decisivo.

Piace Fabian Ruiz del Betis: Nagatomo nella trattativa?

L’Inter sta tentando di imprimere un’accelerazione per Fabian Ruiz del Betis Siviglia, approfittando dell’interesse del club andaluso per Yuto Nagatomo: trattativa complicata perché l’interessato vorrebbe restare a Siviglia fino al termine della Liga. I nerazzurri sarebbero disposti anche a pagare la clausola di 30 milioni a luglio ma, nel contempo, bisogna sondare il terreno già in questa sessione di mercato.

Lobotka è il nome nuovo per l'Inter.

Il nome nuovo per l'Inter che è venuto fuori negli ultimi giorni era quello di Stanislav Lobotka, slovacco per il quale, stando a quanto scrive il Corriere della Sera, il Celta Vigo avrebbe chiesto 30 milioni di euro per liberarlo. Una cifra che i nerazzurri, in questo momento, non possono spendere.