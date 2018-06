Helga Lovekaty è la modella russa 25enne che il gossip ha accostato a James Rodriguez impegnato al Mondiale 2018 con la Colombia. Molto più di un chiacchiericcio, raccontano i tabloid inglesi che raccontano anche come il calciatore del Bayern Monaco – tornato single dopo il divorzio da Daniela Ospina – abbia incontrato (e abbordato) la donna: sarebbe accaduto tutto ai tempi del Real Madrid e di un party estivo organizzato nella villa di Cristiano Ronaldo. E' lì che, complice una simpatia mai nascosta per il sudamericano, che la freccia di Cupido avrebbe colpito il giocatore del Bayern Monaco e la ragazza che mezzo mondo ammira per le sue forme conturbanti.

Sono bastate un paio di foto pubblicate su Instagram perché i tifosi si scatenassero. "Pronta per un grande week-end", ha scritto Helga a margine del post che la immortala fasciata in un vestito color viola che lascia intravedere tutta la sua bellezza. E siccome lei si trova a San Pietroburgo e la Colombia non scenderà in campo prima del 3 luglio (gara contro l'Inghilterra) non è stato difficile immaginare la natura degli sfotto' (anche quelli dei tifosi colombiani) rivolti a James Rodriguez. Tutto nasce dall'infortunio muscolare (problema al polpaccio) che lo ha costretto alla sostituzione dopo appena mezz'ora della sfida contro il Senegal e lo tiene in dubbio per il match degli ottavi di finale che si disputerà martedì sera alle ore 20 italiane in base al fuso orario con la Russia.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on Jun 21, 2018 at 8:12am PDT

James Rodriguez, il miglior cannoniere del Mondiale di Brasile 2014 e al tempo stesso l'autore di uno dei gol più belli di quella edizione della Coppa, rischia seriamente di restare dietro le quinte nella gara importantissima contro i Tre Leoni. A portarlo al centro della scena sono stati gli stessi sostenitori sudamericani che ne hanno commentato le prestazioni finora esibite con ironia pungente scrivendo messaggi perfino in calce ai post della modella russa.

"Abbi cura di James così che possa riprendersi", è il commento più ricorrente assieme a un sospetto. Quale? "James ha chiesto di essere sostituito perché sapeva che Helga era a casa da sola…", ha aggiunto un altro sostenitore. E un terzo ha twittato ancora: "Siccome gioca così male, James è andato a trovare Helga Lovekaty che lo può consolare". Ce la farà Rodriguez a essere del match contro l'Inghilterra oppure andrà via dalla Russia con tanto amore (e le pive nel sacco)?