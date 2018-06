La fase a gironi dei Mondiali di Russia è finita. Sabato 30 giugno inizia la fase a eliminazione diretta. All’appello manca la Germania, gli ex campioni del mondo dopo ottant’anni sono usciti al primo turno e hanno confermato che la vita è durissima per chi si presenta con la testa coronata al Mondiale successivo. L’Europa fa la parte del leone con dieci squadre, sulle sedici ancora in corsa, il SudAmerica ne ha quattro, una l’Asia (il Giappone) e una il centro Nord-America (il Messico). Nemmeno una rappresentante per l’Africa, che per la prima volta non porta nessuna squadra nella fase a eliminazione diretta dopo più di trent’anni.

Il tabellone dei Mondiali Russia 2018

A vista d’occhio il tabellone è abbastanza sbilanciato. La parte alta è ricca di titoli e di campioni. Francia e Argentina si affrontano già negli ottavi di finale. Si prevede intensa e bella anche la sfida tra Uruguay e Portogallo. Nella parte alta ci sono anche il Brasile e il Belgio. Mentre in quella bassa le squadre più forti sono la Spagna e la Croazia.

Gli ottavi di finale di Russia 2018

Si comincia con Francia-Argentina sabato 30 giugno, nello stesso giorno scenderanno in campo Uruguay e Portogallo. Domenica invece si disputano Spagna-Russia e Croazia-Danimarca. Lunedì tocca al Brasile, che se la vedrà con il Messico, l’altro match di giornata sarà Belgio-Giappone. Cronologicamente gli ultimi ottavi saranno Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra.

Le date e gli orari degli ottavi di Mondiali 2018

Francia-Argentina, sabato 30 giugno, ore 16

Uruguay-Portogallo, sabato 30 giugno, ore 20

Spagna-Russia, domenica 1 luglio, ore 16

Croazia-Danimarca, domenica 1 luglio, ore 20

Brasile-Messico, lunedì 2 luglio, ore 16

Belgio-Giappone, lunedì 2 luglio, ore 20

Svezia-Svizzera, martedì 3 luglio, ore 16

Colombia-Inghilterra, martedì 3 luglio, ore 20