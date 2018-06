Non solo calcio, prestazioni da sogno e gol. Il Mondiale di calcio si sa, è anche l’occasione per vedere all’opera, sulle varie tribune, anche le donne più belle del Paese organizzatore dell’evento. Con le stupende russe pronte ancora a stupirci, a farsi attendere oggi, però, sono le tante wags pronte ad invadere gli stadi tra Mosca e San Pietroburgo per sostenere i propri mariti e compagni. Con l’inizio del Mondiale infatti, in tante si sono già messe in evidenza sui social a suon di scatti in cui, tra selfie e foto rubate, sono state immortalate o in viaggio verso la Russia o ancora in vacanza tra sole e mare per rifinire al meglio l’abbronzatura prima di raggiungere, magari per le partite più importanti i loro uomini.

A fare la differenza, in questo momento, ci sono soprattutto le tante bellezze dell’Est Europa come lady Milinkovic-Savic o anche la stessa Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Andiamo dunque a vederne 5 che in queste settimane stanno mandando letteralmente in tilt tifosi e utenti del web che adesso attendono solo di vederle belle più che mai sulle tribune di Russia 2018.

Le curve da paura di Ruby Mae

La vera protagonista della Premier League è lei. Senza nulla togliere a Dele Alli infatti, il fantasista del Tottenham convocato ovviamente anche dall’Inghilterra di Southgate, ma a fare la differenza tra la rosa della Nazionale inglese, c’è sicuramente una delle wags più belle e sexy di tutto il Mondiale. Stiamo parlando di Ruby Mae, compagna del calciatore che si appresta al raggiungere il suo fidanzato lì in Russia.

Famosissima su Instagram con i suoi scatti da paura in cui mette in mostra le sue curve mozzafiato, la giovane Ruby conta poco più di 55mila follower su Instagram ed è una modella molto famosa che si è fatta conoscere al pubblico 2 anni fa dopo la clamorosa sconfitta dall’Inghilterra per mano dell’Islanda negli ottavi di Euro 2016. Lei consolò il suo uomo con un appassionato bacio a bordo campo. Ruby Mae ha 23 anni e posto spesso foto anche in compagnia di Alli. Un aspetto questo, che gli ha fatto acquisire ulteriore popolarità. Ruby e Dele piacciono tanto. Aspettiamo solo di vederla in Russia, nel frattempo al suo uomo ha rivolto solo un grosso in bocca al lupo social.

A post shared by • Ruby Mae • (@rubymae3223) on Mar 22, 2018 at 1:10pm PDT

Helga, la nuova fiamma di James Rodriguez

Tutti pensavano che lui fosse solo uno ‘sciupafemmine’ dei nostri tempi. E invece a sorpresa ecco Cristiano Ronaldo in versione "Cupido" ad aiutare James Rodriguez, suo ex compagno di squadra a conquistare il cuore della sua nuova fidanzata. Nello specifico il colombiano, che con il portoghese aveva condiviso tante volte il campo con il Real Madrid, ha avuto modo presimibilmente di conoscere la sua nuova fiamma.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on Sep 27, 2017 at 8:13am PDT

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, CR7 avrebbe propiziato l'incontro tra lo stesso James e la bellissima modella russa Helga Lovekaty, regina delle passerelle che vanta oltre 3 milioni e mezzo di follower sui social. Occasione propizia, un party durante il quale Ronaldo ha fatto di tutto affinché i due si conoscessero. L'attaccante colombiano è fresco di divorzio dall'ex consorte Daniela Ospina, ma a giudicare dalle foto su Instagram della bella Helga, si è consolato alla grande con una delle modelle più sexy della Russia pronta a fargli da guida con la sua Colombia nel proprio Paese. Non ci sarà da sorprendersi se dovessimo vederla sugli spalti del Mondiale.

A post shared by Helga Lovekaty (@helga_model) on Jul 11, 2017 at 1:23pm PDT

Natalija splende per la Serbia

Ormai è come se conoscessimo da sempre la splendida Natalija Ilic. La fidanzata di Milinkovic-Savic che a Roma, sponda Lazio, avvistano spesso per le vie del centro sfoggiando sempre un look impeccabile. La storia con Sergej è stato molto intensa e anche sui social i due sembrano molto affiatati. Qualche giorno fa una sua foto al mare ha scatenato i follower che adesso attendono soltanto di vederla in Russia per sostenere il suo fidanzato. La Ilic su Instagram è molto attiva e ha 11mila followers.

A post shared by Natalija Ilic (@natalijaaa_ilic) on Jun 13, 2018 at 7:31am PDT

Una ragazza stupenda, classica bellezza dell’Est Europa, sexy e anche molto intelligente. Ha infatti studiato Medicina a Novi Sad ma adesso ha in testa solo di raggiungere il suo uomo per un Mondiale che lo vede al centro delle attenzioni di diversi top club pronti a fare follie pur di acquistarlo dalla Lazio. Dove sarà il loro futuro? Questo forse non lo sanno neanche loro, ma l’occasione di Russia 2018 servirà ad entrambi per farsi conoscere maggiormente.

Classe e sensualità per la splendida Charlotte

La Francia è una delle Nazionali favorite per la vittoria finale di questo Mondiale, ma è anche una di quelle Nazionalida cui si aspettano le maggiori gioie dal punto di vista delle wags. E allora ecco che il mondo intero, a Russia 2018, potrebbe conoscere al meglio una delle fidanzate più belle della Ligue 1 francese: Charlotte Pirroni. Lei è innanzitutto la compagna del marsigliese Thauvin.

Una delle donne più belle della selezione di Didier Deschamps e che a giudicare dalle foto di soli 5 giorni fa, si sta godendo il solo della Francia in attesa magari di veder giocare il fantasista del Marsiglia finalista dell’ultima Europa League. Charlotte, ex Miss Costa Azzurra, nata nel 1993 a Monaco, di professione fa la modella ma sui social è probabilmente anche influencer visti i tanti prodotti messi in mostra tra le sue foto contenute nel profilo. Per tutti la più bella di Russia 2018.

on Mar 1, 2018 at 8:43am PST

Bruna Marquezine pronta a sbarcare in Russia

Che ci volesse proprio Bruna per ricaricare Neymar in vista di questo Mondiale in Russia? Sicuramente la bella modella brasiliana avrà avuto il merito di tirare su il suo compagno dopo la batosta dell’infortunio con il Psg a poche settimane dall’inizio di Russia 2018. Oggi con il suo Brasile proverà ad essere decisivo e trascinare la Selecao e riscattare la delusione del Mondiale casalingo.

A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 21, 2017 at 3:20am PDT

Lei infatti, Bruna Marquezine, compagna del fuoriclasse ex Barcellona, è una delle più attese in Russia. Il passato travagliato con Neymar è alle spalle e le foto sui social parlano chiaro, sono molto affiatati e spesso si mettono in mostra con scatti insieme in cui la bella Bruna si distingue più sexy che mai. Nessun segnale ancora di un suo imminente arrivo in Russia in vista dell’esordio del Brasile contro la Svizzera ma la sua presenza è quasi scontata e i segnali social con diversi scatti intimi postati da entrambi sui propri profili, fa trasparire la mancanza che prova l'uno per l'altra e viceversa.