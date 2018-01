Fifa 18, si sa, è uno dei giochi più belli, vibranti, affascinanti e di successo degli ultimi anni. E questo successo, questo trionfo, in termini di copie vendute, è spesso giustificata dall’estrema precisione con la quale il titolo viene preparato e curato, stagione per stagione. Una precisione che, al netto di alcune sbavature, come l’approssimazione dei volti dei giocatori meno noti o qualche errore nelle divise, è la chiave del boom del titolo EA. Un titolo capace di leggere bene le varie leghe, di riprodurne al meglio tutte le caratteristiche e di restituire l’esatta immagine dei suoi protagonisti con abilità, skills ma anche sviluppi futuri davvero accurati che ricalcano la fiducia e le potenzialità dei migliori giovani presenti in game. Per questo motivo, concentrandoci sulla modalità carriera, ecco quali sono i talenti più promettenti della pista presenti nella nostra Serie A su cui puntare ad occhi chiusi.

Chiesa e Barella, l’affare potenziale è da 87.

Passando in rassegna gli elementi che maggiormente sembrano poter garantire qualità, quantità e longevità al proprio club digitale, grazie all’ausilio del sito specializzato Sofifa.com, ci siamo imbattuti in diversi talenti, il più italiani, che anche in campionato stanno facendo davvero molto bene. Su tutti, e la previsione non può che essere azzeccata, Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Barella del Cagliari. Due elementi di sicuro valore e di grande affidabilità col primo in grado, già a 19 anni, di essere non solo titolare ma anche nel novero dei migliori in campo, domenica dopo domenica, della Viola ed il secondo nei panni del mediano, a 20 anni, di personalità e classe davanti alla difesa.

Insomma, due gioiellini in nuce dall’attuale valore, nel gioco, di 26 milioni totali ma che, al momento, con un investimento di 30/35 milioni complessivi potranno aiutarvi nella costruzione di un team giovane e vincente. Un team con, in regia Barella la cui valutazione generale, in pochi anni, salirà da 75 a 87 ed un Federico Chiesa largo sull’esterno capace di aggiornare il suo rating, ma anche la sua velocità ed il suo dribbling, toccando, lui pure, quota 87. Insomma, una coppia di baby-fenomeni ancora alla portata eppure già pronti a dare un certo contributo al vostro sodalizio.

in foto: il profilo completo in game di Barella secondo Sofifa.com

Cutrone e Torreira a quota 85, il futuro è nelle loro (vostre) mani.

Appena un gradino sotto questi giovani campioncini troviamo Patrick Cutrone e Lucas Torreira. Due ragazzi che, in questa Serie A, con Milan e Sampdoria si stanno ritagliando un ottimo spazio in campo con giocate impressionanti ed una crescita, a inizio stagione, quasi impossibile da immaginare. E invece, i giovanissimi alfieri del ‘Diavolo’ e della Doria stanno sorprendendo tutti fuorché gli sviluppatori di Ea che, al netto del costante aggiornamento del titolo, avevano già prefigurato una loro esplosione. Difatti, sia l’attaccante che il centrocampista mostrano un potenziale infinito con un rating attuale, 71 per l’italiano e 77 per l’uruguaiano, destinato a salire, senza soluzione di continuità, fino a quota 85, fino a diventare, se non top player assoluti, due ragazzi su cui poter contare. Due ragazzi, che costano, sulla carta, 18 milioni di euro ma che, con 25 milioni potrebbero arrivare nel vostro club e risolvere diversi problemi in impostazione e, cosa non del tutto secondaria, in fase realizzativa: Cutrone+Torreira, l’affare è sicuro.

in foto: la caratteristiche nel gioco di Cutrone (Sofifa.com)

Bonifazi e Romagna il meglio per la difesa.

In difesa, invece, il suggerimento è, specie se avete già speso tanto per due, se non tutti i calciatori citati, quello di insistere per l’ex Spal Bonifazi ed il cagliaritano Romagna. Il difensore centrale del Torino, infatti, è in Serie A, attualmente, al netto dello scarso utilizzo nella controparte reale, uno dei migliori centrali a disposizione insieme con lo ‘stopper' sardo capaci, pur con diversi minuti sul rettangolo di gioco e qualche stagione di pazienza, di diventare due colonne difensive con un rating che può arrivare fino a quota 82. Un rating di sicuro non eccezionale ma che, con soli 8/10 milioni di euro, vi garantisce un tandem difensivo importante, giovane e, soprattutto, italiano in un momento storico di crisi per tutto il calcio nostrano.

in foto: la scheda di Scuffet (Sofifa.com)

Donnarumma costa troppo? Ecco Scuffet.

Infine, se il vostro intento è quello di prelevare un giovane portiere di belle speranze, il nome giusto è quello di Simone Scuffet. E sì perché ormai, il 18enne Gigio Donnarumma, anche nel gioco, sembra davvero irraggiungibile con una quotazione di mercato di almeno 30 milioni di euro. Un market price non alla portata di tutti e che, dunque, allontanerebbe molti di voi. E quindi, se i soldi a disposizione non sono tantissimi, l’ex stella del Como, cercata peraltro anche in passato dall’Atletico Madrid, viene in vostro soccorso con una valutazione complessiva di 74, un costo di 6.5 milioni di euro ma anche un potenziale di 82 che, per un club giovane o di medio livello, non è assolutamente malvagio, anzi. Insomma, se Gigio costa troppo, Simone è il cavallo vincente, al netto delle reali difficoltà con l’Udinese, su cui puntare.