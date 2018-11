Dopo una settimana di pausa torna la fase a gironi della Champions League con la due giorni della quarta giornata di match. Tra oggi e domani nuovamente in campo tutte le 32 migliori compagini del Vecchio Continente che continuano la loro rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale della più prestigiosa competizione europea. Andiamo adesso a vedere qual è girone per girone la situazione di classifica, il calendario della giornata, le probabili formazioni e dove seguire in tv tutte le partite dei gironi A, B, C e D, che andranno in scena oggi (martedì 6 novembre).

GRUPPO A

Al giro di boa la situazione di classifica nel girone A è molto delineata e già oggi potrebbero essere espressi i primi verdetti. Al momento infatti in testa a punteggio pieno ci sono i tedeschi del Borussia Dortmund, seguiti a quota 6 punti dagli spagnoli dell’Atletico Madrid, mentre appaiate in fondo alla classifica con un punto ci sono i transalpini del Monaco e i belgi del Club Brugge.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 18:55: Monaco – Club Brugge (Sky Sport 254)

Ore 21: Atletico Madrid – Borussia Dortmund (Sky Sport Football)

Le probabili formazioni

Monaco – Club Brugge

Monaco (4-5-1): Benaglio; Touré, Glik, Jemerson, Henrichs; Golovin, Aït-Benasser, Diop, Tielemans, Chadli; Falcao. All. Henry.

Club Brugge (3-5-2): Horvath; Denswil, Mechele, Poulain; Mata, Nakamba, Vanaken, Vormer, Vlietinck; Wesley, Schrijvers. All. Leko.

Atlético Madrid – Borussia Dortmund

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luís; Lemar, Rodrigo, Ñíguez, Correa; Griezmann, Gelson. All. Simeone.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Zagadou, Guerreiro; Witsel, Delaney; Pulišić, Reus, Sancho; Paco Alcácer. All. Favre.

GRUPPO B

Identica a quella del gruppo A la situazione di classifica nel girone B e dunque anche qui è possibile che la quarta giornata riservi i primi verdetti in merito alla qualificazione agli ottavi. Dopo tre gare infatti troviamo al comando i catalani del Barcellona con 9 punti, in seconda posizione l’Inter di Luciano Spalletti a quota 6, chiudono invece la classifica gli inglesi del Tottenham e gli olandesi del Psv Eindhoven fermi ad un solo punto.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 21: Tottenham – PSV Eindhoven (Sky Sport 255)

Ore 21: Inter – Barcellona (Sky Sport Uno)

Le probabili formazioni

Tottenham – PSV Eindhoven

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Dembélé, Winks; Son, Eriksen, Alli; Kane. All. Pochettino.

PSV (4-3-3): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Pereiro, Rosario; Bergwijn, De Jong, Lozano. All. Van Bommel.

Inter – Barcellona

Inter (4-2-3-1): Handanovič; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozović, Vecino; Politano, Nainggolan, Perišić; Icardi. All. Spalletti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Coutinho, Suárez, Rafinha. All. Valverde.

GRUPPO C

Situazione sicuramente più ingarbugliata invece nel girone C tant’è che da questo turno non potrà uscire ancora una squadra già qualificata aritmeticamente agli ottavi di finale. Dopo le prime tre giornate infatti in testa al gruppo c’è il Liverpool di Jurgen Klopp con 6 punti che precede di una lunghezza il Napoli di Carlo Ancelotti e di due i campioni di Francia del Paris Saint-Germain, più distante invece il fanalino di coda Stella Rossa che chiude la graduatoria con un solo punto.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 18:55: Stella Rossa – Liverpool (Sky Sport Football)

Ore 21: Napoli – Psg (Sky Sport Arena)

Le probabili formazioni

Stella Rossa – Liverpool

Stella Rossa (4-5-1): Borjan; Stojković, Degenek, Savić, Rodić; Ebecilio, Jovičić, Ben, Krstičić, Marin; Pavkov. All. Milojević.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Napoli – Paris Saint-Germain

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.

Psg (3-4-3): Buffon; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembé; Meunier, Draxler, Verratti, Bernat; Neymar, Cavani, Mbappé. All. Tuchel.

GRUPPO D

Situazione equilibrata anche nel girone D nel quale al termine di questa giornata non vi saranno ancora squadre certe di accedere agli ottavi di finale della competizione. La classifica del gruppo D al giro di boa vede infatti il Porto in testa con 7 punti davanti ai tedeschi dello Schalke 04 a 5 punti e ai turchi del Galatasaray che ne hanno invece 4, ancora a zero punti invece i russi del Lokomotiv Mosca.

Orari e diretta tv dei match di oggi

Ore 21: Porto – Lokomotiv Mosca (Sky Sport 256)

Ore 21: Schalke – Galatasaray (Sky Sport 257)

Le probabili formazioni

Porto – Lokomotiv Mosca

Porto (4-3-3): Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Óliver, Otávio; Corona, Brahimi, Marega. All. Conceição.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Ćorluka, Krychowiak, Höwedes; Denisov, Barinov, Fernandes, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk; Farfán. All. Sëmin.

Schalke – Galatasaray

Schalke (3-5-2): Nübel; Stambouli, Sané, Nastasić; Caligiuri, Rudy, Schöpf, Serdar, Harit; Embolo, Uth. All. Tedesco.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Linnes; Ndiaye, Donk; Feghouli, Belhanda, Rodrigues; Onyekuru. All. Terim.