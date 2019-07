Nel giorno della nascita del nuovo calendario del campionato di Serie A 2019/2020, le trattative di mercato non si sono fermate. Lo hanno confermato anche gli stessi dirigenti che hanno partecipato all'evento organizzato da Sky. In primis Beppe Marotta, che ha aggiornato i tifosi con le ultime notizie di mercato dell'Inter. L'argomento principale rimane sempre Romelu Lukaku, per il quale l'ad interista assicura che il club di Suning ha presentato "un'offerta congrua": una proposta da 60 milioni di euro più bonus che, al momento, non interessa al Manchester United.

La Juventus rimane alla finestra per Lukaku

Nonostante le parole di Pavel Nedved ("Siamo già forti così"), il club bianconero rimane vigile sull'affare legato al nazionale belga. Prima di valutare nuovi acquisti, la Juventus dovrà però sfoltire la rosa di Maurizio Sarri. In predicato di lasciare il club ci sono Moise Kean (sul quale c'è l'Everton), Khedira (Arsenal) Cancelo (Manchester City) e anche lo stesso Dybala, per il quale sono già arrivate diverse offerte come ha confermato lo stesso Nedved. Chi invece è destinato a rimanere è Douglas Costa, giocatore che Sarri ritiene fondamentale per il suo modulo.

Il Milan aspetta Leao e Duarte

Salutato con dispiacere Patrick Cutrone, e in attesa di piazzare anche André Silva, il Milan aspetta Rafael Leao e Leo Duarte. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le due trattative sono praticamente già chiuse e i due giocatori arriveranno nelle prossime ore a Milano per le visite mediche. Nel frattempo continua ad essere bloccato l'affare con l'Atletico Madrid per Angel Correa. La società spagnola continua a chiedere troppo (55 milioni di euro), e a queste condizioni il Milan sembrerebbe intenzionato ad interrompere definitivamente la trattativa.

Mendes al lavoro per James Rodriguez al Napoli

In casa Napoli, sfumato l'affare Pepé (ormai dell'Arsenal), tutti aspettano invece buone notizie da Madrid e soprattutto da Jorge Mendes: il procuratore di James Rodriguez. L'agente del colombiano ha confermato la volontà di trovare "la soluzione migliore per il giocatore", facendo capire che l'attaccante vuole a tutti i costi vestire la maglia azzurra. Come l'Inter nell'affare Lukaku, anche il Napoli si è però trovato davanti ad un muro: quello del Real Madrid di Florentino Perez, che continua a rimanere fermo sulla sua richiesta iniziale di 42 milioni di euro cash.

La Roma valuta Daniele Rugani

In attesa di capire se Edin Dzeko rimarrà nella Capitale (l'Inter avrebbe fatto una nuova offerta da 15 milioni di euro, respinta però dai giallorossi), la Roma è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa del tecnico portoghese. L'ultimo nome uscito dalle parti di Trigoria è quello di Daniele Rugani. Dopo aver chiuso l’operazione legata allo scambio Spinazzola-Pelllegrini, il club di James Pallotta potrebbe nuovamente sedersi intorno ad un tavolo con la dirigenza campione d'Italia per il giovane difensore: destinato a giocare sempre meno, dopo l'arrivo a Torino di de Ligt e Demiral.