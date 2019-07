Con la squadra di Marco Giampaolo impegnata nell'International Champions Cup, Paolo Maldini, Boban e Massara continuano a lavorare incessantemente per la campagna acquisti. Le ultime notizie relative al mercato rossonero, sono tutte dedicate a quei giocatori che il club milanese ha individuato per rinforzare la rosa del nuovo tecnico: Angel Correa, Leo Duarte e Rafael Leao.

Mentre per il difensore brasiliano e la punta portoghese regna l'ottimismo, per l'attaccante dell'Atletico Madrid si è registrata nelle ultime ore una brusca frenata. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, i "Colchoneros" sarebbero fermi sull'iniziale richiesta di 50 milioni di euro per il proprio giocatore: una condizione che ha praticamente bloccato l'affare, dopo l'offerta rossonera di 40 milioni di euro più bonus.

Duarte e Rafael Leao

Anticipata dalla mancata cessione di André Silva al Monaco, la trattativa vive dunque una pericolosa fase di stallo e potrebbe anche saltare definitivamente. In attesa di poter ufficializzare la cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton, il Milan può però consolarsi con le altre due operazioni di mercato in entrata. Per quanto concerne l'acquisto del difensore Leo Duarte e, Milan e Flamengo hanno in pratica già trovato l'accordo per il passaggio del giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Secondo i media francesi, infine, nelle prossime ore i rossoneri dovrebbero invece definire la trattativa per Rafael Leao: atteso a Milano in settimana per visite mediche e firma sul contratto. Il giovane portoghese costerà al Milan 35 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djalò, valutato circa 5 milioni di euro. Arrivato in Italia nello scorso gennaio, aggregato alla Primavera e mai sceso in campo con la prima squadra, il difensore classe 200o ripartirà dunque dalla Ligue 1.